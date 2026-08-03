El cierre del mítico Churruca 20 de Vigo «llega» a la universidad

Era uno de los nombres propios del ocio nocturno vigués. Un lugar con personalidad, precios populares y una trayectoria de confianza y puertas abiertas a miles de personas que acudieron a su esquina en el barrio de fiesta por antonomasia de la ciudad. Es por ello que el cierre de Churruca 20 en enero de 2025 fue interpretado como muchos como un golpe a la propia identidad de Vigo. Una identidad tan fuerte que ahora llega a la universidad como reclamo de márketing.

«Hemos perdido Churruca 20, pero siempre nos quedará la UNED», reza un cartel publicitario a las puertas del aeropuerto de Peinador. En el letrero buscan maridar esta frase con su filosofía: «Sin horarios, sin presiones, buen ambiente y precio bien», añaden para atraer nuevos alumnos de la provincia.

Lo cierto es que Churruca 20 se había convertido en uno punto de encuentro para estudiantes locales y de Erasmus, como demostraba su generosa «orla» con decenas de fotos de clientes graduados. Aunque su esencia permanece viva en el Habana 20 ubicado a algunos metros, éstas no se trasladaron a sus nuevas paredes. Originalmente el inmueble se iba a destinar a pisos turísticos, aunque finalmente se denegó la licencia para ello.

La elección de la frase y su ubicación ha sorprendido a propios y extraños. En el entorno del Ifevi y el recinto aeroportuario los protagonistas son los carteles publicitarios de compañías pesqueras y sus productos, demostrando una vez más la importancia de Peinador para la economía local y sus sectores estratégicos.

Estudiantes preparando los exámenes de la PAU en el aula de estudio de la UNED, ubicada en el Auditorio Mar de Vigo. / Alba Villar

Más de una década evitando desplazamientos a Pontevedra

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) aterrizó en Vigo en febrero de 2013 después de años de «dificultades, malentendidos y tensiones», tal y como indicaron en su apertura. Un espacio en la rúa San Vicente cedido por el Obispado de Tui-Vigo sirvió para evitar a 3.000 alumnos vigueses el desplazamiento a Pontevedra para tutorías y otros trámites.

Año y medio después, al quedarse pequeñas estas instalaciones, lograba un acuerdo con el Concello para trasladarse al Auditorio Mar de Vigo. Allí ha constituido uno de los polos educativos más singulares de la ciudad, combinando su aula de estudio con una privilegiadas vistas de la ría. Durante este tiempo ha ido cubriendo la demanda en educación superior a la que la UVigo no llegaba.

El pasado mes de julio la Xunta de Goberno Local aprobaba la prórroga del convenio que garantizará su presencia en Vigo al menos hasta 2030. El alcalde, Abel Caballero, destacó que la aportación municipal para la UNED se eleva a 825.000 euros entre las subvenciones y el alquiler de espacios. En la actualidad cuenta con 13 grados y unos 1.300 estudiantes.