Cuentas locales anuales
El BNG de Vigo propone que la ciudadanía participe en la elaboración de los presupuestos municipales de 2027
La iniciativa busca abrir la toma de decisiones sobre «el destino de una parte de los recursos públicos»
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo propone unos «presupuestos participativos» de cara a 2027. Apela a la intervención de la ciudadanía para que pueda decidir directamente el «destino de una parte de los recursos públicos municipales».
El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, defendió que estas cuentas son «la decisión más importante que toma un ayuntamiento», al determinar cómo se emplean los recursos públicos y el modelo de ciudad que se impulsa. En este sentido, criticó la gestión del Gobierno local de Abel Caballero, al que acusó de registrar una «inejecución récord» de los presupuestos municipales.
Según los nacionalistas, el Concello acumula 363 millones de euros sin ejecutar correspondientes a los últimos tres ejercicios. Además, advierten de que esta cifra podría superar los 500 millones de euros al cierre de 2026. La formación considera que esos fondos deberían destinarse a reforzar las políticas sociales, impulsar la vivienda pública, mejorar el transporte urbano y atender las necesidades de barrios y parroquias.
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