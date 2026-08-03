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Cortometraje

«Beauty» regresa a Vigo con un pase especial y nuevas grabaciones para su futuro largometraje

El equipo aprovechará la celebración de O Marisquiño para filmar nuevas secuencias del proyecto, que ya acumula tres premios y siete secciones en festivales

Cartel de Beauty

Cartel de Beauty / FdV

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Lucas Aguiar

El cortometraje documental «Beauty», rodado durante O Marisquiño 2025 y centrado en el deporte adaptado, se presentará el próximo 5 de agosto en el Auditorio Muncipal do Concello de Vigo. La sesión incluirá la proyección de la película, una intervención del comunicador Andrea De Beni y una mesa redonda con el equipo y sus protagonistas.

«Volver a Vigo para presentar el cortometraje es un sueño. Queremos compartirlo con todas las personas e instituciones que hacen posible un evento como Marisquiño y con una ciudad fantástica que nos ha abierto las puertas para rodar esta historia», explica Fran López Reyes, productor y guionista de «Beauty».

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Coincidiendo con el festival, la producción grabará nuevas escenas para el futuro largometraje, entre ellas una nueva versión de la icónica «La Bajada». Tras su paso por siete festivales y la obtención de tres premios, el cortometraje aspira ahora a ampliar su historia con rodajes en Brasil, Japón, Colombia y Reino Unido.

Rodaje de Beauty durante O Marisquiño 2025

Rodaje de Beauty durante O Marisquiño 2025 / FdV

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