«Beauty» regresa a Vigo con un pase especial y nuevas grabaciones para su futuro largometraje

El cortometraje documental «Beauty», rodado durante O Marisquiño 2025 y centrado en el deporte adaptado, se presentará el próximo 5 de agosto en el Auditorio Muncipal do Concello de Vigo. La sesión incluirá la proyección de la película, una intervención del comunicador Andrea De Beni y una mesa redonda con el equipo y sus protagonistas.

«Volver a Vigo para presentar el cortometraje es un sueño. Queremos compartirlo con todas las personas e instituciones que hacen posible un evento como Marisquiño y con una ciudad fantástica que nos ha abierto las puertas para rodar esta historia», explica Fran López Reyes, productor y guionista de «Beauty».

Noticias relacionadas

Coincidiendo con el festival, la producción grabará nuevas escenas para el futuro largometraje, entre ellas una nueva versión de la icónica «La Bajada». Tras su paso por siete festivales y la obtención de tres premios, el cortometraje aspira ahora a ampliar su historia con rodajes en Brasil, Japón, Colombia y Reino Unido.