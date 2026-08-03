Anxo M. Lorenzo destaca el homenaje a el legado de José Suárez en el Museo do Mar por dignificar a la gente del mar con sus fotografías

El director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, inauguró hoy junto a la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, la exposición «José Suárez, vida y obra» en el Museo do Mar de Vigo. Durante el acto destacó la aportación del fotógrafo ourensano a la dignificación de la gente del mar a través de unas imágenes que, según señaló, reflejan con una mirada innovadora la vida de los trabajadores y de la Galicia de su tiempo.

Lorenzo subrayó el acierto de que el Día das Artes Galegas se dedique este año, por primera vez, a un fotógrafo y puso en valor la elección de José Suárez por parte de la Real Academia Galega de Bellas Artes. Asimismo destacó las iniciativas impulsadas con motivo de esta efeméride para situar al autor «en el lugar que le corresponde en la historia de la fotografía»

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La exposición, organizada por la Real Academia Galega de Belas Artes con el apoyo de la Xunta, reúne 16 paneles dedicados a la vida y la obra del fotógrafo, con especial protagonismo de la serie «Mariñeiros», y permanecerá abierta al público en el Museo do Mar de Galicia hasta el próximo 9 de septiembre.