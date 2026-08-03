Así es el agresivo plan de Leixões para rivalizar con el Puerto de Vigo y dominar los tráficos portuarios

El Gobierno de Portugal tiene entre ceja y ceja desde hace tiempo convertir el puerto de Leixões en la infraestructura de referencia de todo el norte peninsular, buscando mirar de tú a tú especialmente al Puerto de Vigo. Para ello, el país vecino no prevé escatimar en gastos y ha elaborado un plan estratégico en el que contempla una inversión superior a los 1.000 millones de euros hasta el año 2035 con la que conseguir una revolución integral en las instalaciones, con el objetivo de mejorar sus registros en todos los tráficos portuarios mediante señas de identidad como una mayor capacidad, una logística optimizada y garantizar agilidad administrativa a las empresas que allí operan.

«Preocupan las inversiones, porque va a crecer mucho y va a necesitar captar nuevos tráficos, pero también sé que Vigo tiene la capacidad de ofrecer los mismos servicios, somos mucho más competitivos porque nuestros tráficos están basados en atraer empresas a nuestra zona. Es importante, eso sí, competir en igualdad. Si hacemos las actuaciones que tenemos que hacer, Leixões no es un peligro», respondía hace unas semanas el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, sobre esta apuesta lusa.

Y es que Leixões pretende que su particular «joya de la corona» sea el movimiento de contenedores, con la construcción, como avanzó FARO, de una nueva terminal en la zona norte del Puerto con la que incrementar la capacidad máxima hasta los 1,5 millones de TEUs tras una inversión solo en esta actuación de 370 millones de euros, según se recoge en su plan estratégico.

Plan integral

El mayor potencial que se busca con esta potente inversión no tendría, con todo, el efecto deseado si se hace de manera aislada y no de la mano de otros proyectos que también contempla la Autoridad Portuaria de Leixões para sus instalaciones portuarias, con el objetivo de poder recibir a buques de mayor tamaño. Para ello, se estima la necesidad de desembolsar 50 millones para la ampliación de la terminal Multiusos.

Ampliación propuesta del muelle exterior, de 300 metros. / APDL

«Se considera una inversión estructural para responder, de forma inmediata y sostenible, a la creciente demanda de buques de mayor tamaño y a las necesidades de la economía regional. Esta intervención busca fortalecer la capacidad operativa del puerto, adaptándola a la dinámica actual del transporte marítimo y a las exigencias del comercio internacional», deja clara la memoria redactada sobre esta acción, que se complementará con una ampliación de 300 metros del dique exterior del puerto de Leixões (180 millones), «que proporcionará mejores condiciones de seguridad para la entrada, maniobra y el atraque de los buques».

Movimientos en tierra firme

Más movimiento de mercancía como objetivo y, en consecuencia, un mayor riesgo de saturación en las instalaciones, un problema que bien conoce la Autoridad Portuaria de Vigo, acostumbrada a buscar huecos debajo de las piedras para mantener la senda de crecimiento de la terminal de Guixar. En este sentido, Leixões quiere evitar esos problemas y, además, acabar con la dispersión de lugares de almacenamiento levantando una nueva plataforma logística tierra adentro, en las inmediaciones del Puerto, con un coste de 36 millones.

«Estas intervenciones tienen como objetivo reforzar el posicionamiento del Puerto de Leixões en la cadena logística global, optimizar la conexión entre el puerto, los diferentes actores involucrados y su área de influencia, promoviendo la creación de una red de plataformas interoperables que ofrezcan servicios logísticos sostenibles», explican en el apartado del plan estratégico los promotores, incidiendo en que para conseguir este objetivo será clave potenciar la intermodalidad.

Nuevo Centro de Inspección proyectado. / APDL

Para ello, Leixões ha licitado ya por más de 9 millones de euros la mejora y ampliación de la terminal ferroviaria, lo que permitirá que trenes de hasta 750 metros de longitud puedan tener acceso a la misma, cumpliendo así los estándares de los corredores de mercancías y con conexión directa con las instalaciones portuarias de donde saldrá y entrará la mercancía en contenedores.

Otro eje del plan estratégico preparado para Leixões es la construcción de un Centro de Inspección Portuaria presupuestado en 9 millones de euros, «una infraestructura que aumentará significativamente la capacidad de ofrecer un servicio más eficiente, integrado y completo, capaz de responder a las crecientes demandas del comercio internacional y atraer nueva carga de su zona de influencia», incide la Administración de los Puertos de Douro, Leixões y Viana do Castelo (APDL).

El organismo que rige los destinos del puerto de Leixões garantiza «una mayor coordinación institucional, la reducción de los tiempos de respuesta y simplificando los procesos operativos asociados con el control e inspección de mercancías». Se trata de un objetivo similar al que pretende la Autoridad Portuaria de Vigo, que en su plan de inversiones hasta 2030 contempla destinar 17 millones a un nuevo Punto de Control Fronterizo que «permitirá duplicar la capacidad actual de inspección de contenedores y consolidar a Vigo como el gran puerto de la alimentación».

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Sostenibilidad

Más allá de las grandes infraestructuras que se proyectan en Leixões, Portugal también quiere hacer de este puerto un referente en sostenibilidad y transición energética, incluyendo en el plan estratégico acciones que potencien la integración con la ciudad, como un nuevo muelle sur junto a la terminal de cruceros al que pueda acceder la ciudadanía, pero también la utilización de energías verdes para la propulsión de buques, la conversión de la terminal petrolera en instalaciones que potencien el uso de combustibles alternativos y la instalación de un aerogenerador que contribuya a reducir la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.