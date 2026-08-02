Vigo pierde el avión de la Eurorregión

Todos los aeropuertos de la Eurorregión de Galicia y el norte de Portugal mueven ficha, menos el de Vigo. Tras las inversiones y acuerdos millonarios de A Coruña y Santiago para captar nuevas rutas, y el portazo definitivo de Caballero a que el Concello lo haga en solitario; el último golpe llega desde la principal terminal por oferta y tráfico. El Gobierno de Portugal ha dado a conocer en los últimos días su «masterplan» para la modernización de todas las terminales aéreas del país, invirtiendo más de 400 millones de euros en esta labor.

El proyecto presentado por el ministro Miguel Pinto Luz confirma el objetivo lanzado por el primer ministro Luís Montenegro: alcanzar los 30 millones de pasajeros anuales, casi el doble que en la actualidad. Para ello se ampliará el edificio hacia su extremo norte en un espacio actualmente ocupado por las aerolíneas de bajo coste para estacionar sus aviones en remoto. El nuevo «brazo» del Francisco Sá Carneiro permitirá ganar 14 puertas de embarque, la mayoría de ellas incluyendo un finger para subir al avión directamente desde el edificio.

Esta construcción será la primera obra de calado desde que en 2005 se culminó la gran transformación del aeropuerto luso, iniciando entonces una carrera que le ha llevado a apabullar con sus cifras. En la actualidad cuenta con 133 destinos en 31 países, operados por más de 40 aerolíneas en total. Todo ello mientras Peinador reducirá su oferta el próximo invierno a apenas cuatro ciudades.

Entre las intervenciones previstas en Sá Carneiro destaca como novedad una «central fotovoltaica» que permitirá mejorar la eficiencia energética de todo el complejo. A eollo se suman un nuevo Centro de Control de las Operaciones Aeroportuarias y la renovación integral de la pista ya ejecutada. Por el momento no se indica si este nuevo brazo de la actual terminal estará destinado a vuelos no-Schengen dado el elevado volumen de conexiones con Norteamérica, Turquía o países lusófonos como Brasil y Angola.

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Desde el ministerio de Infraestructuras portugués aseguran que ya está en marcha un grupo de trabajo técnico con múltiples entidades públicas y privadas. Su objetivo es definir el plan de inversiones para la terminal «a medio y largo plazo», siempre con ese horizonte de ampliar su capacidad actual. Recientemente ya se aumentó el número de operaciones permitidas por hora, lo que le podría suponer 1,6 millones de viajeros adicionales cada año al ofrecer nuevos slots en las franjas más demandadas.