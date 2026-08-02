De Vigo a Cibeles: la parada de Ana Mena en un restaurante de la ciudad antes de celebrar el Mundial

Ana Mena hizo una escapada a Vigo antes de poner música a la histórica celebración de la selección española por la conquista del Mundial.

La artista malagueña aprovechó su presencia en Galicia, donde actuó como uno de los grandes reclamos de la última jornada del festival Bigsound de Pontevedra, para acercarse a la ciudad olívica.

Ana Mena junto al chef de Valdevez en la visita de la cantante malagueña al restaurante vigués. / Valdevez

Su destino fue Valdevez, el conocido restaurante de la rúa San Bernardo, en pleno Casco Vello. Allí fue recibida por su propietario y chef, Manuel Garrido, que no dejó pasar la oportunidad de inmortalizar la visita.

La imagen de ambos, sonrientes y vestidos de manera informal, fue compartida posteriormente en las redes sociales del establecimiento junto a un cariñoso mensaje: «Gracias por la visita. Mola la gente como tú!».

El paso de Ana Mena confirma la condición de Valdevez como uno de esos lugares discretos que terminan convirtiéndose en punto de encuentro de músicos, deportistas y otros rostros conocidos. Ubicado en uno de los callejones del centro histórico, el local se ha ganado el reconocimiento por combinar cocina gallega, propuestas creativas y un ambiente desenfadado.

La visita viguesa fue solo el comienzo de un fin de semana especialmente intenso para la cantante. Un día después, Ana Mena se subió al escenario instalado en la plaza de Cibeles para celebrar junto a los campeones del mundo la segunda estrella de España. Ataviada con la camiseta de la selección, interpretó junto a Lola Índigo su éxito «Pa ti toa», una de las canciones que acompañaron a los futbolistas durante el torneo.

Ana Mena junto a Lola Índigo y el céltico Borja Iglesias, en la celebración de la Selección Española en Madrid. / Instagram

Una parada fugaz, pero suficiente para sumar el nombre de Ana Mena a la larga lista de artistas que, cuando pasan por Galicia, reservan un pequeño hueco para disfrutar de Vigo y de su gastronomía.

Una amistad nacida en los veranos de Playa América

Más de seis décadas de recuerdos y amistad reunieron de nuevo a esta pandilla vinculada a los veranos de los años sesenta en Playa América.

Pandilla de los años 60 de Playa América- / Cedida

Durante la xuntanza, Mary Luz Añel y Juan Bobillo, Mary Pereira y Juan Iglesias, y Mary Carmen González y Moisés López rememoraron aquellos guateques amenizados por las canciones de Adamo y el Dúo Dinámico, las chocolatadas en Monte Lourido y la popular «verbena del farolillo» del Casino de Sabarís.

Con las bodas de oro ya celebradas, los tres matrimonios mantienen intacta la complicidad construida a lo largo de toda una vida. Como resume Juan Iglesias, el que fuera boticario de la farmacia viguesa de Couto Piñeiro: «¡Viva la amistad perdurable!».

Los «adictos» a Deep Purple se citaron en Castrelos

El Club Adictos a Deep Purple reunió el pasado 2 de julio en Castrelos a varios de sus socios, llegados desde distintos puntos de España, antes del concierto de la legendaria banda británica. Fundado en Vigo en 1994, el club oficial español publica en la ciudad «Hush Magazine», la única revista impresa dedicada actualmente al grupo en todo el mundo.

Integrantes del club 'Adictos a Deep Purple', en Castrelos. / Cedida

La cita musical estuvo precedida por una cena en A Cantina de San Miguel de Oia, con vistas al atardecer sobre la ría, y por un almuerzo el día del concierto en el Asador Cuesta, en A Espedrigada.

En la fotografía aparecen, de izquierda a derecha, Carlos Hernández, Carlos Fernández, Valeria, Cico, Susi Lubiáns, Eugenio, Mari Carmen, Simona, Charo, Javier Chamorro y Nando, procedentes de Canarias, Vigo, Euskadi, Bouzas, Toledo, Santander y Madrid.

Comida de fin de curso de los acordeonistas de Amieiro

Los alumnos de acordeón del profesor Moisés celebraron el final de curso con una comida de confraternidad.

Recorremos algunos de los lugares de encuentro y celebración que nuestros lectores han querido compartir con FARO en «Vive Vigo». / FDV

Agus, Luis, Pepiño, Cholo, Moisés y Modesto. / Cedida

En la fotografía aparecen Agus, Luis, Pepiño, Cholo, Moisés y Modesto, integrantes de una clase que ensaya habitualmente en Dornelas, Mos.

Cedido

Todos ellos forman parte de la agrupación Amieiro, que reúne a acordeonistas y cantantes y prepara sus actuaciones en Chan do Bosque, también en Mos. La comida sirvió para compartir una jornada distendida tras meses de ensayos, aprendizaje y afición por la música.