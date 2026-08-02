Los Mossos detienen a un hombre buscado por un juzgado de Vigo tras rescatarlo en el mar
Fuentes policiales han explicado que el joven tiene siete antecedentes, por delitos relacionados con maltratos en el ámbito del hogar, desobediencia y resistencia y agresión contra un agente de la autoridad
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 23 años, con una orden de arresto dictada por un juzgado de Vigo, tras rescatarlo cuando nadaba mar adentro frente a las playas de Barcelona, sin atender las indicaciones de Salvamento Marítimo.
Fuentes de la policía autonómica han explicado a EFE que el joven tiene siete antecedentes, por delitos relacionados con maltratos en el ámbito del hogar, desobediencia y resistencia y agresión contra un agente de la autoridad.
La Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra acudió a rescatar al joven, por un aviso recibido a las 19.58 horas, tras comprobar que se había alejado nadando mar adentro, muy lejos de la playa, y desoía las indicaciones de Salvamento Marítimo para que regresara a tierra.
Una vez en tierra, los agentes identificaron al joven y, tras comprobar que tenía pendiente una orden de detención, trasladaron la información al juzgado de guardia.
El hombre se encontraba en buen estado de salud y los Mossos desconocen si trataba de llegar a nado a alguna parte o si se encontraba mar adentro por algún motivo concreto.
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