Los Mossos detienen a un hombre buscado por un juzgado de Vigo tras rescatarlo en el mar

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 23 años, con una orden de arresto dictada por un juzgado de Vigo, tras rescatarlo cuando nadaba mar adentro frente a las playas de Barcelona, sin atender las indicaciones de Salvamento Marítimo.

Fuentes de la policía autonómica han explicado a EFE que el joven tiene siete antecedentes, por delitos relacionados con maltratos en el ámbito del hogar, desobediencia y resistencia y agresión contra un agente de la autoridad.

La Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra acudió a rescatar al joven, por un aviso recibido a las 19.58 horas, tras comprobar que se había alejado nadando mar adentro, muy lejos de la playa, y desoía las indicaciones de Salvamento Marítimo para que regresara a tierra.

Una vez en tierra, los agentes identificaron al joven y, tras comprobar que tenía pendiente una orden de detención, trasladaron la información al juzgado de guardia.

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El hombre se encontraba en buen estado de salud y los Mossos desconocen si trataba de llegar a nado a alguna parte o si se encontraba mar adentro por algún motivo concreto.