Luz verde ambiental a 1.454 viviendas en Santa Cristina de Lavadores

La Xunta ha dado luz verde ambiental al proyecto para construir alrededor de 1.454 viviendas en Santa Cristina de Lavadores, uno de los mayores desarrollos residenciales previstos actualmente en Vigo. La actuación ocupará más de 143.000 metros cuadrados en el entorno de la avenida de Ramón Nieto y estará destinada mayoritariamente a vivienda protegida.

La Consellería de Medio Ambiente concluye en su informe ambiental estratégico que el proyecto no tendrá efectos adversos significativos sobre el entorno, aunque establece una serie de condiciones que deberán incorporarse durante su desarrollo. El documento será publicado próximamente en el Diario Oficial de Galicia.

El plan está promovido por el Instituto Galego da Vivenda e Solo mediante la figura de un Proyecto de Interés Autonómico, que permitirá ordenar y urbanizar los terrenos antes de acometer la construcción de los nuevos edificios.

Un ámbito de más de 143.000 metros cuadrados

La superficie afectada se extiende entre la avenida de Ramón Nieto y las calles Cantabria, Santa Cristina y Bagunda, además de varios viarios secundarios de la zona oriental de la ciudad.

El borrador prevé levantar unas 1.454 viviendas, la mayoría sometidas a algún régimen de protección, junto con reservas de suelo para equipamientos comunitarios, espacios libres y zonas verdes.

El desarrollo permitirá crear una nueva bolsa residencial en un área de Vigo caracterizada por la convivencia de viviendas, antiguas instalaciones industriales y terrenos todavía sin urbanizar. La actuación deberá definir tanto la distribución de los futuros bloques como las conexiones viarias, los servicios públicos y las dotaciones necesarias para atender al aumento de población.

Sin impactos ambientales significativos

La resolución se ha elaborado mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. Durante su tramitación, la documentación presentada por el IGVS fue remitida a los organismos públicos afectados y permaneció expuesta durante 30 días hábiles para que particulares y entidades pudiesen formular observaciones.

El informe concluye que el proyecto no provocará impactos ambientales relevantes, aunque reclama profundizar en determinados aspectos antes de que pueda aprobarse definitivamente. La nota de la Xunta no detalla cuáles son esas condiciones.

La resolución será enviada ahora al organismo promotor y al órgano encargado de continuar la tramitación urbanística. Después se publicará tanto en el DOG como en la página web de la Consellería de Medio Ambiente.

La autorización ambiental no supone todavía el inicio de las obras, pero permite que el proyecto avance hacia las siguientes fases de su tramitación.