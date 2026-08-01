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Reforma

Urbanismo autoriza once viviendas en un edificio histórico de López de Neira

La rehabilitación de López de Neira 5 elevará de seis a once el número de pisos, incorporará ascensor y recuperará la cubierta con una inversión de 578.500 euros

Edificio de López de Neira que se reformará.

Edificio de López de Neira que se reformará. / Marta G. Brea

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J. C.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido licencia para la rehabilitación integral del edificio situado en el número 5 de López de Neira, en la esquina con la calle Lugo. La actuación permitirá ampliar de seis a once viviendas la capacidad residencial del inmueble y contempla una inversión de 578.504 euros.

La autorización ha sido otorgada a la sociedad LDN5 SL, promotora de un proyecto redactado por los arquitectos Faustino Patiño Cambeiro y Juan Ignacio Prieto López. El edificio se encuentra dentro del ámbito protegido del Ensanche histórico de Vigo, por lo que la intervención necesitó el informe favorable de la comisión de seguimiento del planeamiento especial.

De seis a once pisos

El inmueble cuenta actualmente con planta baja, cuatro alturas destinadas a viviendas y un espacio diáfano bajo cubierta utilizado como desván. En la planta baja se encuentran el portal y tres locales de uso terciario, mientras que las plantas superiores albergan seis viviendas: una en las dos primeras alturas y dos en cada una de las restantes.

Infografía de una esquina del edificio tras la reforma.

Infografía de una esquina del edificio tras la reforma. / FdV

La reforma redistribuirá por completo el interior para crear tres viviendas por planta entre la primera y la tercera. En la cuarta habrá otros dos pisos, que se desarrollarán como dúplex conectados con el espacio bajo cubierta. El resultado será un edificio con once hogares, además de los locales comerciales existentes en la planta baja.

La superficie construida resultante alcanzará los 1.011 metros cuadrados, repartidos entre la planta baja, las cuatro alturas y los 82 metros cuadrados que se habilitarán bajo la cubierta.

Ascensor y nueva cubierta

Uno de los principales cambios será la instalación de un ascensor, que obligará a modificar el trazado actual de la escalera. El proyecto también prolongará el patio interior hasta la primera planta con el objetivo de mejorar la iluminación y la ventilación de la zona común durante todo su recorrido.

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La rehabilitación incluye además la retirada de añadidos afectados por las alineaciones urbanísticas y una nueva composición de las fachadas en las zonas alteradas. Se conservará, sin embargo, el volumen principal del edificio, situado en el encuentro entre López de Neira y Lugo.

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