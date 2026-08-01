El último viaje de la estación de autobuses de la Avenida de Madrid

Han pasado casi cuatro años desde que los autobuses y los viajeros partieron para siempre de sus dársenas. Desde entonces, la estación de la Avenida de Madrid emprendió una ruta sin rumbo, marcada por el abandono y la confrontación política. La vida de la terminal estuvo marcada por las vicisitudes desde la misma concepción del proyecto: las protestas y las críticas rodearon a su ubicación, diseño, construcción y apertura, el 15 de diciembre de 1989.

Desde que se vació, el 16 de diciembre de 2022 por la entrada en funcionamiento de la estación intermodal de Urzáiz, su destino ha sido incierto. Se convirtió en protagonista de un nuevo enfrentamiento entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia, al reclamar el primero la reversión de la parcela, que había cedido para su uso exclusivo como terminal de autobuses. El plan municipal pasa por transformar sus 15.000 metros cuadrados en una gran área de encuentro social y de disfrute para la ciudadanía, con parque infantil y zona verde, y por reordenar el tráfico.

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La Xunta tenía otros planes, que no llegó a concretar y que no pasaban por la devolución del terreno. Pero ahora, la administración autonómica ha ofrecido la cesión gratuita del suelo al Concello, que ya ha aceptado y urge el traspaso para iniciar su proyecto y dar así un destino final a la abandonada estación de buses de la Avenida de Madrid.