La subida del precio del carburante indigna a los conductores de Vigo, que no renuncian a llenar el depósito por las vacaciones

Aquellos que empiezan hoy las vacaciones seguramente se hayan levantado con el pie derecho. Agosto se estrena con hasta 28 grados de máxima, un tiempo óptimo de playa. Lo que quizá truncó el buen humor de los vigueses fue la llegada a la gasolinera, antes de coger carretera. Los paneles anunciaban lo esperado: una subida del carburante de seis céntimos. Lejos de provocar un vacío, la operación salida provocó largas colas en las estaciones de servicio, con conductores más o menos indignados por lo que estaban presenciando.

De media el precio de la gasolina en la ciudad está a 1,73 euros el litro, con una diferencia de hasta 22 céntimos entre la más cara, en la avenida de Beiramar, y la más barata, en el Alcampo de la avenida de Madrid. Es decir, que en un depósito de 50 litros, repostar en la más económica supone un ahorro aproximado de once euros. Ocurre lo mismo con el diésel, que roza los dos euros y se posiciona, de media en 1,852 euros. En la más cara está a cinco céntimos de alcanzar los dos euros el litro.

En cuanto a la gasolina 98, el precio medio está en 1,89 euros, superando los dos euros en las más costosas. Ocurre algo similar con el gasóleo premium que está a casi dos euros en la mayoría de estaciones de la ciudad.

La subida responde al encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales tras la escalada del conflicto en Oriente Medio. Aunque el Gobierno implantó en marzo una rebaja temporal de la carga fiscal para contener el impacto sobre los consumidores, la retirada gradual de esas ayudas fue reduciendo su efecto. Así, el incremento del coste del crudo se refleja ahora con mayor intensidad en los surtidores, donde los conductores ya pagan seis céntimos más por litro que hace apenas unos días.

La nueva situación no determinó la asistencia a las gasolineras por coincidir con la operación salida, pero sí que supuso el malestar de los conductores. Cristina Fernández, de 29 años, acudió ayer a la Petro Prix de Ramón Soler, en el barrio de Coia. «Vivo cerca de Lavadores y me queda bastante lejos, pero con los precios que hay no contemplo no moverme a una low cost», señalaba mientras repostaba diesel a 1,75 euros el litro. «No soy de Vigo y el último año me pensé dos veces ir a mi casa o salir de vacaciones en coche. Al final lo haces porque intentas no condicionarte, pero te lo planteas», añade.

En la gasolinera Moeve (antes Cepsa) de Travesía de Vigo por la mañana había una larga hilera de coches. El empleado al cargo comentaba que muchos clientes, conociendo la subida, se habían adelantado ayer y habían aprovechado para llenar el depósito. «Sin embargo, la gente se va de vacaciones y tiene que venir. Lo normal siempre es que afecte y que cuando sube se eche menos o se haga el día anterior», explica.

Una usuaria, María, esperaba a la cola para pagar en esta misma estación de servicio: «Soy autónoma y lo de la gasolina me mata en vida. Estoy todo el día conduciendo y ahora puede suponerme un gasto mensual a mayores de hasta 200 euros», afirma, desanimada por la falta de soluciones. «Se suponen que si te cambias a un coche híbrido te dan ayudas, pero lo veo inviable, están carísimos».

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Santiago Vázquez salía ayer de Vigo. Indignado sostenía que siempre son las clases más bajas los que más lo padecen: «Es un abuso. Un aprovechamiento del ciudadano y sobre todo ahora que coincide con que salimos de vacaciones. No tiene que ver con quien gobierne, hay que avisar más de que esto va a pasar».