Ruta circular, dificultad baja y con poco desnivel: así presenta la procesión del Cristo de la Victoria de Vigo una popular web de senderismo

Si la fe mueve montañas, también puede ser una buena excusa para que nos pongamos en movimiento. Algo así debió plantear el usuario que creó el recorrido de la procesión del Cristo de la Victoria de Vigo en una la plataforma Wikiloc, una web de referencia para millones de amantes del senderismo y las actividades al aire libre.

Este fin de semana los vecinos acompañarán a la imagen en la que es la procesión más popular de la ciudad olívica. La programación alrededor de esta fecha tan señalada arranca este sábado a las 12.30 horas con el pregón de las Fiestas del Cristo, que correrá a cargo de la presidenta del Celta, Marián Mouriño, once años después de que lo hiciese su padre, Carlos Mouriño. Por la tarde, a las 20.30 horas se procederá al descendimiento de la imagen, que podrá seguirse en las pantallas que el Concello instalará en las inmediaciones de la Concatedral Santa María.

Habrá que esperar al domingo para que ver las calles llenas de vecinos con sus cirios, pero esa puede convertirse en nuestra oportunidad para hacer un poco de deporte. El itinerario urbano que presenta Wikiloc se anuncia como una ruta circular, de dificultad baja y con un desnivel de solo 83 metros. Con estos parámetros propios de una escapada por la montaña, un usuario de la web decidió transformar la procesión más concurrida de Vigo en una actividad urbana perfecta para mantenerse en forma.

El recorrido lo conocemos: partir de la Concatedral de Santa María, bajar por la calle Real para continuar por O Berbés, Cánovas del Castillo y Montero Ríos. Después subir Concepción Arenal y Colón, enlazando con Príncipe hasta desembocar en la Puerta del Sol. A diferencia de lo que sucederá mañana, cuando lleguemos a la plaza del sireno no tendremos que esperar a las autoridades ni nos detendremos un rato para apreciar las alfombras de flores en todo su esplendor. Lo que sí podemos hacer es bajar por Joaquín Yáñez o por la Rúa Triunfo para cerrar nuestro recorrido de vuelta en la Concatedral.

Noticias relacionadas

El paseo nos llevará unos 40 minutos —si queremos datos más técnicos podemos añadir que la altitud máxima de la ruta será de 102 m y la mínima 43 m— y con él completaremos los 3.03 kilómetros que marca la web, o casi. Desconocemos si a modo de premio por el paseo o si como guiño a la advocación de la figura central de la procesión —Cristo Rey—, pero el creador de la ruta suma unos metros más para que pongamos punto y final a la ruta en el Burger King del Centro Comercial A Laxe.