La realidad de las aulas de Vigo: la mitad de los colegios supera el 30% de alumnado vulnerable

Negar que a día de hoy existe un gran número de alumnos necesitados de una atención educativa «diferente» a la ordinaria, a la normal, es inconcebible. Un nuevo medidor de esta realidad lo proporciona el Plan PROA+, un programa de apoyo de la Consellería dirigido a centros de especial complejidad educativa. Para poder contar con este refuerzo, los colegios deben justificar que cuentan con, al menos, un 30% de su alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa (dificultades o trastornos de aprendizaje, retraso madurativo, condiciones personales, etc.).

En el caso de Vigo, han sido un total de 26 centros de Infantil y Primaria y la ESO, los que formarán parte de este plan en los cursos 2026/2027 y 2027/2028. ¿Qué implica? Que en estos colegios, al menos uno de cada tres niños es vulnerable, bien por razones puramente educativas bien por condiciones sociales.

En total fueron 45 de los 59 centros educativos públicos del municipio de Vigo los que solicitaron formar parte del Plan PROA +, pero solo 26 contarán con este refuerzo de personal, que busca no solo garantizar el éxito educativo en estos colegios, sino reforzar las capacidades lectora y matemática del alumnado, tal y como se recoge en la resolución definitiva de la Consellería de Educación, publicada este pasado jueves 30 de julio.

Así, los colegios beneficiados (y que a su vez cuentan con mayores dificultades educativas) son: los CEIP Virxe do Rocío, O Sello, Fonte Escura, Igrexa-Candeán, Valle-Inclán. Castelao, Lope de Vega, Vicente Risco, San Salvador, Paraixal, Ramón y Cajal, Frián-Teis, O Pombal, Seis do Nadal, A Doblada, Escultor Acuña, y los IES Álvaro Cunqueiro, Ricardo Mella, Teis, Rosais 2, Coruxo, Valadares, Castelao, Alexandre Bóveda, Santa Irene y A Guía.

Estos centros serán reforzados con profesores de las especialidades de Educación Primaria, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Lengua y Literatura y Matemáticas. La dotación del personal dependerá «en función da dispoñibilidade orzamentaria», explica la Consellería.

Refuerzo en horario lectivo y en la propia clase

La intervención y trabajo con el alumnado se realizará en su gran mayoría dentro del horario lectivo y dentro de la propia clase, ya que el objetivo se centra en la mejora del rendimiento académico, frenando el abandono escolar temprano, las tasas de absentismo y a su vez, mejorar el clima de convivencia en los centros.

Otro de los puntos fuertes que busca el Plan PROA + pasa por «compensar» las «desigualdades» entre el alumnado y sus familias, ya que en esta vulnerabilidad educativa también se incluye el estudiantado con bajos recursos o con situaciones familiares complejas.

En el último curso, la cifra de alumnos con necesidades educativas especiales o de apoyo educativo en etapas obligatorias rondaba los 8.629 en Vigo y resto de puntos de la provincia, a los que hay que sumar otro millar más en Bachillerato.