De los pupitres a la ropa: los dibujos vigueses que dan forma a Galleria

Guzmán González y su socio crearon Galleria en 2018 con una intención muy concreta: trasladar sus dibujos al diseño de productos de moda. Aquella primera idea, nacida entre dos vigueses con ganas de hacer algo propio, acabó tomando forma de marca. Después de un parón, vuelven ahora a reiniciar la actividad con un objetivo más ambicioso: que Galleria deje de ser un proyecto paralelo y pueda convertirse en su principal fuente de ingresos. «Diseñar es mi vida. Me gustaría dejar el trabajo y dedicarme a esto al cien por cien. Es lo que me apasiona», reconoce Guzmán.

Vigo continúa siendo alternativo también a través de proyectos como Galleria. La marca, construida a partir de los dibujos de Guzmán González, encaja en esa ciudad obrera y creativa donde siempre aparece alguien dispuesto a levantar algo distinto con pocos medios, mucha intuición y una idea propia. Sentado en una cafetería-pub del barrio de Churruca, Guzmán empieza a contar los inicios de una firma que nació, simplemente, de crear aquello que a él le apetecería vestir. «Era hacer lo que a mí me gustaría ponerme, lo que me gustaría poder comprar en las tiendas», resume.

Algunos de los diseños de Galleria. / Jose Lores

Con un agua con gas sobre la mesa, «enfundado en Galleria» y con varias libretas repletas de dibujos en la mano, explica también el origen del nombre. «Viene de un concepto artístico. Al final, las galerías son los lugares donde se expone el arte. Con la marca pretendíamos eso: mostrar mis dibujos a todo el mundo para que no solo pudiera disfrutarlos yo», cuenta. La doble ele tampoco es casual. «Es una licencia mía. Así la palabra queda más simétrica», apunta.

Galleria produce camisetas, gorras, sudaderas, cortavientos, pegatinas y otros artículos, pero la intención va más allá de colocar un dibujo sobre una prenda. Guzmán habla de crear un universo Galleria, sobre todo a la hora de plantear campañas y colecciones. «Para nosotros todo tiene que tener un sentido. Pretendemos crear mensajes circulares, donde todos los elementos que conforman la colección estén conectados», explica.

Bocetos de Guzmán González. / Jose Lores

El trabajo es cosa de dos, pero los dibujos de Guzmán son la materia prima que permite que los diseños salgan adelante. Este vigués, graduado en Ingeniería Industrial, una formación aparentemente alejada del arte, dibuja desde pequeño. «La verdad es que no sabría decir de dónde viene esta faceta artística mía. Nadie en mi familia es artista ni nada parecido», afirma. Lo que sí recuerda es una necesidad casi física de dibujar. «Miraba los pupitres de clase y tenía la necesidad de dibujar en ellos. Así empecé, dibujando en cualquier lado», dice entre risas.

Esa forma de crear en cualquier sitio sigue acompañándolo. «El año pasado tuve un parón creativo. Solo era capaz, cuando me inspiraba, de hacer retratos inventados en pósits», recuerda. De ahí acabó saliendo la nueva colección de este verano de 2026, una muestra de cómo incluso los bloqueos pueden terminar convertidos en material para construir algo nuevo.

Sobre el público al que se dirige Galleria, Guzmán no busca una definición cerrada. «Te podría decir amigos míos a los que veo claramente como público objetivo de Galleria. Ahora, definirlo ya me cuesta mucho más», admite. Algo parecido ocurre con el mensaje de la marca, que no responde a una consigna concreta. «No tenemos ninguna intención clara. Queremos hacer ropa y que la gente la disfrute», resume.

Mientras escoge dibujos para enseñar —«esto es muy difícil, es como elegir a tu hijo favorito»—, Guzmán reflexiona sobre la manera en que Galleria ha ido ocupando espacio en su vida. «Al final es dedicar mi tiempo a algo que me apasiona. Siempre he dibujado y siempre lo haré. Poder mostrar mis diseños a todo el mundo y que los puedan disfrutar me ilusiona mucho», afirma.

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Galleria es una marca difícil de encasillar. Tiene algo de moda urbana, algo de cuaderno personal y algo de ese Vigo emprendedor que confía en sí mismo aunque el camino no esté escrito. En un mundo donde a veces parece que ya está todo inventado, su propuesta conserva una virtud sencilla: dibujos de un chaval soñador convertidos en más que una prenda de ropa. Y eso, en tiempos de fórmulas repetidas, sigue teniendo algo genuino.