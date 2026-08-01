El plan del Concello de Vigo para movilizar viviendas vacías coge carrerilla: ya se analizan una docena de inmuebles para destinarlos al alquiler tasado

El acceso a una vivienda es cada vez más difícil. Las continuas subidas de los precios de los alquileres y de las compraventas han llevado a todas las administraciones a implicarse en la búsqueda de soluciones, a través de diferentes estrategias. En Galicia, por ejemplo, declararse como zona tensionada ha sido la opción a la que se ha subido desde hace un año la ciudad de A Coruña y a la que, desde esta semana, se ha sumado Santiago, mientras que Vigo no tiene en su hoja de ruta, al menos de momento, tramitar la solicitud.

Para el gobierno local vigués, la intención es encontrar fórmulas que permitan incentivar la entrada en el mercado del alquiler a precio tasado de aquellos inmuebles que, por las circunstancias que sean, están vacíos, ya que según los datos que maneja el Concello por los consumos de agua serían unos 13.000 hogares que estarían sin uso, cifra que el INE eleva todavía más, a 21.700 y a otras 10.000 con un uso esporádico. En este sentido, ya están siendo analizadas por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo una docena de viviendas que, si cumplen los requisitos, se ofrecerán llegado al momento con alquileres tasados que, en ningún momento, superarían los 750 euros mensuales.

Para tratar de convencer a esos propietarios de pisos inutilizados de la posibilidad de darles una nueva vida, el gobierno liderado por Abel Caballero activaba a principios de año un plan de movilización de viviendas vacías con dos vías paralelas, con un presupuesto total de 4,7 millones de euros. Por un lado, se busca comprar directamente esos pisos, ofreciendo un máximo de 180.000 euros por vivienda, mientras que, por otro, se ofrecen subvenciones de hasta 20.200 euros para hacer obras de rehabilitación, contratar seguros multirriesgo o tramitar la emisión de certificados de eficiencia energética.

Hasta el momento, con los plazos de ambas convocatorias todavía abiertos hasta el 1 de octubre en el caso de las subvenciones y hasta el 2 de noviembre en el caso de las propuestas de compra, fuentes municipales destacan que «hemos registrado decenas de consultas de personas interesadas en tener información al respecto» sobre las ayudas para poner a punto los inmuebles, que se han traducido en los dos meses y medio que lleva abierto el proceso de presentación de solicitudes en la formalización de nueve expedientes administrativos. De esta cifra, cuatro propietarios han demandado ayudas para ejecutar obras, tres para contratar seguros de avales y dos para la emisión de certificaciones energéticas. Deben adquirir el compromiso, además, de que el piso permanezca alquilado durante un período temporal no inferior a cinco años.

Las viviendas ofrecidas al Concello para vendérselas están en Teis y Ramón Nieto

En paralelo, en el marco del procedimiento que se puede consultar en la plataforma de contratación de la Gerencia de Urbanismo, se han celebrado ya dos reuniones para analizar tres expedientes registrados para pedir al Concello que adquiera sus viviendas para que estas se destinen al mercado del alquiler. Según se refleja en la documentación publicada, dos de los hogares que se ofrecen están en el barrio de las Flores en Teis, en concreto en las calles Xazmín y Hortensia, mientras que la tercera se ubica en la avenida de Ramón Nieto.

Tras la admisión provisional de las propuestas, es el turno ahora de que los técnicos municipales realicen las inspecciones pertinentes y emitan los informes para evaluar si cumplen todos los requisitos. En el caso de los inmuebles situados en Xazmín y Ramón Nieto, revela el informe inicial, no tendrían cargas registrales, mientras que la ubicada en la calle Hortensia, en caso de que su propietario quiera seguir adelante con el proceso, deberá cancelar previamente una hipoteca que asciende a 61.000 euros. En este sentido, el secretario xeral del Pleno deja constancia de la necesidad de incluir una cláusula que establezca que «se non se libera a vivenda da hipoteca, non formalizamos».

Condiciones

En el caso de las viviendas que quieran ofrecérsele al Concello para que las adquiera, las bases establecen diferentes requisitos que deben reunir, destacando por ejemplo que la superficie útil mínima de la que deben disponer no podrá ser inferior a 40 metros cuadrados, contando al menos con un baño completo que incluya lavabo, inodoro y bañera o ducha de al menos cuatro metros cuadrados. Se permite también incluir en el lote trasteros, locales o plazas de garaje.

Aunque lo ideal sería que los inmuebles estuviesen en buen estado, se establece la posibilidad de que se realicen reformas, aunque nunca variaría la cantidad máxima de 180.000 euros que el Concello destinará por cada vivienda.

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Aunque hay un plazo límite para tramitar las solicitudes en ambas convocatorias, el Concello recuerda también en las bases que no se permitiría tramitar nuevos expedientes si se agota el presupuesto destinado para el presente ejercicio.