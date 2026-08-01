Navia suma 123 viviendas públicas adjudicadas en dos días por casi 25 millones

La Xunta ha adjudicado por 10,2 millones de euros la construcción de otras 50 viviendas de promoción pública en San Paio de Navia, una actuación que se repartirá entre dos edificios y que se suma a los 73 pisos encargados apenas un día antes en el mismo ámbito. En conjunto, el Gobierno gallego ha contratado en dos jornadas 123 nuevos hogares protegidos por cerca de 25 millones.

La nueva obra fue adjudicada a Xestión Ambiental de Contratas SL por un importe exacto de 10.223.148,70 euros. A esta cantidad habrá que sumar cerca de medio millón correspondiente a la redacción del proyecto y a la dirección de obra, además del valor de las parcelas, previamente urbanizadas por la Administración autonómica.

El proyecto, firmado por los arquitectos Manuel Vázquez Fariña y Manuel Rodríguez Fontán, contempla la construcción de dos bloques, uno en cada parcela.

Dos edificios con 18 y 32 viviendas

En la parcela M-IIIB-11 se levantará un edificio con 18 viviendas. Doce tendrán tres dormitorios y seis, dos habitaciones. Dos de estas últimas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

La parcela M-IIIB-12 acogerá un segundo bloque con 32 viviendas. La documentación difundida por la Xunta especifica que catorce tendrán dos dormitorios y seis dispondrán de cuatro, aunque no concreta la distribución de las doce restantes. Todos los hogares contarán con plaza de garaje y trastero.

La adjudicación llega un día después de que la plataforma de contratos de Galicia publicase el encargo de otros 73 pisos públicos en las parcelas M-IIIB-7 y M-IIIB-8. En ese caso, las obras fueron adjudicadas a Construcciones Ramírez por 14.762.549,63 euros.

Las dos actuaciones movilizarán, por tanto, una inversión conjunta de casi 25 millones de euros y permitirán incorporar 123 viviendas al nuevo desarrollo residencial de Navia.

927 pisos públicos en distintas fases

La Xunta asegura que actualmente tiene en marcha 927 viviendas de promoción pública en Navia. De ellas, 309 se encuentran ya en obras, mientras que las 618 restantes tienen sus trabajos licitados o adjudicados, muchos de ellos próximos a comenzar.