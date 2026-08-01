Herido un ciclista en Vigo tras ser atropellado por un coche en el barrio de Valadares

Un ciclista ha resultado herido en un accidente de tráfico en el barrio de Valadares, en Vigo, donde ha sido atropellado por un coche. El afectado tenía movilidad y se encontraba consciente en el momento, según la información recogida por el 112 Galicia.

El incidente se produjo en torno a las 12.00 horas de este sábado. El aviso a la central de emergencias lo dio el propio 061, que se desplazó hasta el punto para atender al herido en el atropello. Hasta allí también se trasladaron agentes de la Policía Local.

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Una vez atendida la emergencia, el personal sanitario informó al 112 que el ciclista estaba herido, pero que podía sentarse, dado que tenía movilidad y estaba consciente.