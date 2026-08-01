¿Fue el concierto de Chayanne el más multitudinario de la historia de Castrelos?

Chayanne hizo historia en Castrelos. Después de meses de espera y de jornadas enteras de cola para conseguir una entrada o reservar el mejor sitio posible, el cantante puertorriqueño no defraudó a los miles de seguidores que acudieron a verlo. Pero, más allá de la música, su estreno en Vigo dejó una pregunta: ¿fue realmente el concierto más multitudinario celebrado hasta ahora en el auditorio al aire libre?

El alcalde, Abel Caballero, no tuvo dudas. Poco antes de que el artista saliese al escenario, se dirigió al público para proclamar un nuevo récord de asistencia. «Después de más de 200 conciertos como alcalde, nunca había visto nada igual. ¡Hay gente hasta en la carretera!», exclamó.

El regidor insistió al día siguiente en la misma idea: «Chayanne batió un nuevo récord en la historia de Castrelos». Según Caballero, «nunca hubo tanta gente» en el recinto como durante la noche del jueves.

Las fotografías aéreas tomadas durante la actuación muestran el parque completamente abarrotado, con público en el anfiteatro, en las zonas exteriores y en los accesos. Sin embargo, esas imágenes no permiten confirmar por sí solas el récord anunciado por el alcalde.

La principal dificultad está en el recuento. A excepción de la platea, donde las localidades están numeradas, Castrelos es un espacio abierto y de acceso gratuito, por lo que no existe un sistema que determine con exactitud cuántas personas ocupan el anfiteatro y sus alrededores. Las cifras difundidas después de cada concierto son estimaciones y los métodos utilizados tampoco han sido siempre los mismos.

De Oasis a David Guetta

La historia reciente del auditorio incluye noches multitudinarias que complican la comparación. Oasis actuó en Castrelos en 2002, dentro de una breve gira por España, ante unas 30.000 personas, según las estimaciones publicadas entonces. El cálculo, no obstante, se realizó hace 24 años, cuando las formas de medir la asistencia eran muy diferentes a las actuales.

También pasaron por el parque los británicos Keane, que reunieron a alrededor de 19.000 espectadores en 2009, y Arctic Monkeys, cuya actuación de 2007 congregó a unas 20.000 personas.

En 2010, Patti Smith actuó ante cerca de 3.000 espectadores en la zona de pago durante una noche marcada también por la final del Mundial que ganó España. Aquel concierto, pese a su relevancia artística, quedó lejos de las grandes cifras alcanzadas posteriormente.

Uno de los primeros saltos importantes llegó con Maná. El grupo mexicano reunió en 2018 a unas 100.000 personas, una cifra que situó su actuación entre las mayores concentraciones de público registradas en Castrelos.

Durante los últimos años, el Concello ha atribuido también cifras extraordinarias a otros artistas. Sting habría congregado a 80.000 personas en 2022 y Sebastián Yatra, a unas 70.000. Ese mismo verano, Dani Martín reunió, según las estimaciones municipales, a 90.000 asistentes.

Aitana alcanzó también los 90.000 espectadores en 2024. Hasta la actuación de Chayanne, el mayor registro anunciado correspondía a David Guetta, que cerró la programación de 2023 ante unas 120.000 personas, pese a comenzar el concierto con cerca de hora y media de retraso.

Un récord difícil de demostrar

Caballero sostiene ahora que Chayanne superó todas esas cifras. La sensación entre quienes estuvieron en Castrelos fue, desde luego, la de una asistencia excepcional: el parque estaba lleno y el público se extendía por sus accesos y zonas próximas.

Pero establecer una clasificación definitiva resulta imposible. No hay tornos en el anfiteatro, entradas que contar ni una metodología pública y homogénea aplicada a todos los conciertos. Tampoco es igual estimar el público de una actuación celebrada hace dos décadas que hacerlo hoy mediante fotografías aéreas o imágenes captadas con drones.

Por eso, el concierto de Chayanne puede considerarse sin dificultad uno de los más multitudinarios de la historia de Castrelos. Afirmar que fue el mayor de todos depende, por ahora, de la valoración del Concello y de una imagen difícil de discutir, pero imposible de traducir en una cifra exacta.

Con récord o sin él, el puertorriqueño se incorporó a una lista en la que figuran Oasis, Maná, David Guetta, Aitana, Sting o Dani Martín. Artistas de épocas y estilos diferentes unidos por una misma escena: un Castrelos desbordado y entregado a la música.