El Concello anuncia el asfaltado de Clara Campoamor y otros 22 viales más
Invertirá 857.000 en el acondicionamiento de calles en Cabral, Lavadores, Zamans, Teis, Valladares, Matamá, San Xoán y Alcabre
El Concello de Vigo ha anunciado nuevas obras de asfaltado en 23 calles de la ciudad, tanto en el centro, como en nueve parroquias.
En concreto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció que estas actuaciones se llevarán a cabo en Cabral, Lavadores, Zamans, Teis, Valladares, Matamá, San Xoán y Alcabre.
A ellas se destinará una inversión total de 857.000 euros y cuentan con un plazo de ejecución «breve», de tres meses
En Cabral, se actuará en Santa Mariña, Medoña, Cerquida, camiño Amaro y Regueira.
En la parroquia de Lavadores, el asfaltado y acondicionamiento se extenderá por la Baixada do Martín, rúa Subrida, Rivera Tienza, rúa Bagunda y camiño Pinal. En San Xoán, por travesía de Numancia y camiño Redomeira .
En Coia, las obras será en la rúa Cambados, y en el centro, se desplegarán en Couto Piñeiro. En Teis, en la rúa Castañal, travesía Espiñeiro y travesía Padre Celso.
En Matamá, llegarán a rúa Cominges. En Valladares, a la avenida Clara Campoamor y A Devesa. En Zamáns, camiño de Barachán. Además de la avenida de Samil.
Más obras
Además, el regidor local anunció que están «en este momento haciendo ya y aprobados los proyectos de 119 calles más».
«Vamos a actuar en 372 calles, en 300 asfaltados, en 71 humanizaciones por un valor total de 26 millones de euros», resumió y concluyó: «Vigo en marcha».
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