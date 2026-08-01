Las Cíes, observatorio estratégico del eclipse

El cielo es uno de los recursos naturales destacados del Parque Nacional marítimo-terrestre de As Illas Atlánticas de Galicia. Coincidiendo con el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto y con el objetivo de diversificar su uso público, el archipiélago ofrece este verano una completa programación de actividades astronómicas.

La Federación Gallega de Astronomía y Radioastronomía (Fegar), por décimo año consecutivo, dirigirá y coordinará acciones de dinamización que difunden los valores que desde 2016 acreditan este espacio como destino turístico Starlight. Contará con la colaboración y el apoyo logístico del personal del Parque Nacional en el desarrollo de unas actividades que serán gratuitas y estarán dirigidas a toda la población, incluido el público infantil.

El 12 de agosto coincidirá el eclipse total de sol con la lluvia de estrellas. En torno a esta fecha y durante diferentes jornadas, se realizarán observaciones diurnas y nocturnas, en las que se pondrán a disposición de las personas participantes material óptico de última generación y equipos electrónicos.

En el turno de mañana, entre las 13.30 y las 14.00 horas, las sesiones se centrarán en la observación solar, con el fin de acercar a los asistentes a su funcionamiento interno y a la importancia que tiene en la meteorología planetaria, así como a su estrecha relación con el ciclo de la vida terrestre.

La observación astronómica en sentido estricto será de noche, de 23.30 a 01.30 horas, con charlas a cargo de expertos, que ilustrarán a los presentes sobre los vecinos estelares más próximos, los calendarios astronómicos que utilizaban las civilizaciones antiguas o la información que nos aporta la luz que emiten.

Aunque la oferta se concentrará en Cíes, la programación llegará a los cuatro archipiélagos. En las islas viguesas comienzan este mismo sábado y se prolongan hasta el 1 de septiembre. En el caso de Ons, donde a lo largo del mes de julio ya se celebraron 15 jornadas en las que participaron 650 personas, la actividad se retomará en agosto los días 12, 13 y 14. Las actividades en Cortegada y Sálvora se concentrarán en torno al 12 de agosto.

Destino Starlight desde 2016

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas es destino Starlight desde 2016. Este sello está avalado por la Unesco, apoyado por la Unión Astronómica Internacional y la Organización Mundial del Turismo y concedido por la Fundación Starlight. Se otorga a lugares visitables que disfrutan de condiciones óptimas para la contemplación de los cielos estrellados y que, al estar protegidos de la contaminación lumínica, resultan muy adecuados para las actividades turísticas centradas en este recurso.

Además, a finales de 2015 recibió también la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), en reconocimiento a su compromiso activo con una actividad turística de calidad. Las acciones de observación y divulgación astronómica programadas para julio, agosto y septiembre se enmarcan en los objetivos de la CETS, que busca mejorar la calidad de la oferta turística del parque, haciéndola compatible con la conservación de sus valores naturales.