La alumna viguesa con sumas erróneas en la PAU logra matricularse en Medicina fuera de Galicia

Final feliz para la alumna que sufrió una concatenación de errores en las revisiones de la PAU y que, tal y como ha ido informando FARO, la CiUG no resolvió hasta que la mayoría de universidades ya habían cerrado el primer llamamiento. Tras lograr rectificar la nota en algunas de las comunidades donde había solicitado plaza, ha logrado ser admitida para poder estudiar el grado de Medicina en una institución pública

Los padres de la estudiante afectada hicieron pública la situación para denunciar su indefensión ante la lentitud y la ausencia de instrucciones claras por parte de la CiUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) para poder llevar a cabo el proceso de reclamación. Tras la tensión vivida durante las última semanas, solo esperan que ningún otro alumno tenga que volver a pasar por lo mismo.

Las pruebas de acceso de este año en Galicia también serán recordadas por los fallos cometidos en los enunciados de los exámenes tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. De hecho, la Xunta y las tres universidades acaban de anunciar un acuerdo para reformar la organización de la PAU y dar «más seguridad» a los estudiantes.

Según explicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, además de buscar una mayor coordinación para que los exámenes se ajusten al nivel y a los contenidos del currículo de Bachillerato, entre otras cosas, incrementando el peso de la participación de los profesores de este nivel educativo, también se mejorará el proceso de elaboración, custodia y corrección.

Para ello, se creará una comisión organizadora, que marcará las directrices generales así como los criterios de redacción y evaluación, además de elaborar guías de cualificación. Y también habrá una comisión técnica que se ocupará de las tareas logísticas y operativas como las medidas de seguridad en la elaboración y custodia de las pruebas.

En el caso de la alumna viguesa, su nota final en la PAU pasó de un 12,12 a un 12,26 tras solicitar la revisión. Pero cuando acudió a ver el examen a Santiago se dio cuenta de que los correctores habían realizado de forma errónea varias sumas y olvidado puntuar algunos ejercicios en las pruebas de Matemáticas, Inglés e Historia.

Siguiendo las indicaciones de la CiUG, los padres enviaron un recurso de alzada a un correo electrónico. Ante la falta de respuesta y la premura de los plazos, intentaron entregarlo en papel pero no se lo aceptaron. Y entonces decidieron hacerlo también a través del registro digital de la Xunta.

Mientras esperaban a que la CiUG resolviese su error, la alumna solicitó su admisión en la carrera de Medicina en varias comunidades autónomas con la nota de 12,26.

La corrección de la nota, que aumentó a un 12,38, no fue efectiva hasta el 9 de julio, casi dos semanas después del recurso, cuando muchas universidades, en las que habría podido entrar con esa calificación, ya habían completado el primer llamamiento.

A pesar de ser un error administrativo, en muchas comunidades ya no admitieron la rectificación de la cualificación final al considerar que ya estaba fuera de plazo. Pero, afortunadamente, en otras sí fue posible y ha acabado matriculándose en la carrera que deseaba.