Vuelos desde Galicia
Wizz Air no descarta el vuelo Vigo-Londres pese a su apuesta por Santiago: «Todos los destinos de Galicia son atractivos»
El director de rutas de la compañía asegura que la base en Santiago «no es una inversión aislada»
La falta de acuerdo para su subvención hace que no se haya podido lanzar a la venta
Por primera vez en una década se iba a estrenar una aerolínea en Galicia utilizando Vigo como destino, pero se torció. La apuesta de Wizz Air por Santiago con una base y diez rutas no tiene por qué suponer el adiós definitivo de la compañía húngara de Peinador, aunque todo parece indicar que este otoño no se recuperará su conectividad internacional.
La aerolínea había solicitado los permisos para volar entre el aeropuerto de Londres-Luton y el de Peinador durante la temporada de invierno, con dos frecuencias semanales en sus A321neo de 239 plazas, el avión más eficiente del mercado. Sin embargo, la falta de acuerdo entre Concello, Diputación y Xunta para apoyar la ruta con fondos hizo que nunca se llegaran a comercializar los billetes como sí se hizo en Granada, Asturias o Bilbao.
Preguntado por el futuro de esta conexión, el director de rutas de la aerolínea, Samuel Ferrera, insistió en que «no es una inversión aislada» y en su apuesta por los aeropuertos regionales. «Todos los destinos de Galicia son atractivos», añadió, antes de pararse en el caso vigués con Londres. «No descartamos ninguna opción en el futuro, el crecimiento de esta compañía se espera que para los próximos 5 años en España sea bastante acelerado», añadía, por lo que «habrán opciones para todos los aeropuertos que componen la red de Aena».
«Puede convertirse en un círculo virtuoso que sirva de acicate para que otras compañías pongan el foco en Galicia y en los aeropuertos de A Coruña y Vigo», aseguraba el director de Datos y Mercados de Aena, Ignacio Biosca, durante su intervención en el Pazo de Raxoi. Por el momento, nadie mueve ficha desde el ayuntamiento olívico para corresponder a ese interés.
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