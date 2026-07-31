A la venta por casi 5 millones un edificio de pisos turísticos en pleno centro de Vigo

El edificio ubicado en García Barbón 73 lleva años gestionado por Cies Suitel, una empresa dedicada al alquiler vacacional que cuenta con varios inmuebles de pisos turísticos por la ciudad y cuyo gerente paradójicamente es un exempresario del sector de los hoteles: Sergio Román, exdirector del hotel Zenit y que fue también presidente de la Asociación de Hosteleros de Vigo (Ahosvi). Los dueños del edificio, una familia de empresarios de Berducido que actualmente vive en Brasil, ha decidido ponerlo a la venta por 4,9 millones de euros. De esta forma, se convierte en el inmueble más caro de los que se venden actualmente en la ciudad, casi doblando al siguiente, que está en 2,6 millones. La agencia inmobiliaria que lo comercializa es Engel & Völkers, especializada en el sector de lujo.

Se trata de un edificio residencial con licencia de uso turístico de planta baja y nueve alturas, rehabilitado de forma integral en 2017. Consta de 18 apartamentos de unos 60 metros cuadrados, distribuidos en dos apartamentos por planta, incluidos dos áticos. Los alojamientos cuentan con doble orientación, hacia la calle García Barbón y hacia una plaza interior.

Según figura en el anuncio inmobiliario, todas las viviendas disponen de licencia de uso turístico y se encuentran actualmente en explotación, por lo que el edificio se comercializa como un activo con rentabilidad inmediata. El inmueble también dispone de trasteros, una zona de lavandería y un espacio destinado a la consigna de equipajes para facilitar la gestión de la actividad.

La oferta se completa con siete plazas de garaje situadas en un aparcamiento frente al edificio, un elemento que el anuncio destaca como uno de los principales valores añadidos de la propiedad. Esas plazas hasta ahora eran para uso de los huéspedes. «Es un negocio que está funcionando muy bien», explica el actual gestor, Sergio Román, que deja abierta la posibilidad a que su empresa sea una de las candidatas a continuar explotando el edificio una vez que haya nuevo comprador.

La clave para entender el precio, precisamente, es el hecho de que se ubique en pleno centro de Vigo, que haya sido rehabilitado de forma integral hace pocos años y que cuenta con toda la logística e infraestructura turística para poder sacarle rentabilidad desde el primer momento.

Se trata de un negocio que opera directamente como si fuera un hotel. La prueba es que ofrecen a todos los huéspedes una recepción las 24 horas del día. En este caso, no obstante, es telefónica, y las personas al otro lado del aparato pertenecen a una centralita ubicada en A Coruña. Atienden en varios idiomas diferentes al ser conscientes de las distintas procedencias de los clientes. Y también permiten realizar el check-in de forma online para ahorrar tiempos. Pero no solo eso. Los pisos funcionan a través de domótica, lo que permite un control de los accesos, una gestión inteligente de la temperatura y ahorro energético ya que la climatización y las luces se activan únicamente cuando es necesario.

Además, ofrecen más servicios más allá del alojamiento. Al no poder comercializar ellos mismos paquetes vacacionales porque se considerarían competencia desleal para las agencias de viaje, permiten a sus clientes contratar actividades con otra empresa del sector. Por ejemplo, excursiones a la isla de San Simón, paseos de cuatro horas por la ría de Vigo en velero por setenta euros o visitas a las Cíes.

En la línea de ofrecerles las mayores facilidades a los clientes, al igual que los hoteles, también han llegado a acuerdos con parkings de Vigo, como el de Rosalía de Castro, para ofrecer aparcamiento a los huéspedes a precios ventajosos. Y más allá de que los apartamentos cuentan con cocina para aquellos clientes que quieran usarla para comer allí, también hay convenios firmados con establecimientos de hostelería cercanos a los pisos turísticos para dar desayunos especiales solo para los huéspedes de estos alquileres vacacionales.

Obviamente, será el nuevo gestor el que tenga que decidir sobre todos estos servicios y actualizar los posibles acuerdos con todas esas empresas.