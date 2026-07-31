Uber se expande en Vigo: ya ofrece su servicio de alquiler de coches

Uber continúa ganando presencia en Vigo. Tras cumplir un año ofreciendo desplazamientos a través de su aplicación en vehículos VTC, pese a no contar todavía con la licencia del Concello para hacerlo, y con su marca de reparto de comida a domicilio también asentada en la ciudad, la multinacional norteamericana ha activado también Uber rent, su división de alquiler de coches. Han llegado a un acuerdo con las principales empresas del sector presentes en la ciudad para ofrecer este servicio.

De esta forma, a través de la aplicación, el usuario puede elegir dónde recoger el coche (la mayor oferta se encuentra en el aeropuerto de Peinador), durante cuánto tiempo y cuándo y dónde lo devolverá. A través de Uber podrá contratar directamente el vehículo, partiendo de un precio concreto por día, una cantidad que dependerá de la demanda que haya, la duración del alquiler y el automóvil escogido: un utilitario costará menos que un coche de alta gama. Europcar, Avis o Sixt son algunas de las firmas que permiten alquilar sus vehículos a través del gigante de VTC.

Hasta ahora Uber no ofrecía este servicio en Vigo. Llamaba la atención precisamente que lo hiciese en municipios con mucha menor población, como Majadaonda o Benalmádena. Ahora la ciudad olívica se suma a las decenas de localidades y grandes urbes en España y en Europa que cuentan con Uber Rent. Lo que permite este servicio, al igual que páginas como Booking o Expedia, comprobar todos los coches en alquiler disponibles en Vigo en una misma aplicación y que el usuario elija el que mejor le encaje.

Habrá que ver cómo sienta esto en el sector del taxi. Aunque el alquiler de coches no es una competencia directa, los taxistas están en conflicto con Uber al entender que los traslados urbanos por Vigo sin licencia supone una competencia desleal. Y ahora con Uber Rent, la multinacional se hace todavía más fuerte en la ciudad en unos meses como los del verano en los que la demanda de servicios de transporte se dispara especialmente por la llegada masiva de turistas a la ciudad.

Al contrario que en los servicios de VTC, Uber sí permite reservar el coche de alquiler a través de su aplicación pero pagar posteriormente en el mostrador de la oficina de la compañía en la que se recoja. Los alquileres de coches son especialmente utilizados por personas que llegan al aeropuerto de Vigo y necesitan moverse durante varios días, ya sea por trabajo o por ocio, y devolverán el vehículo cuando cojan el vuelo de regreso.

Taxis

Desde el desembarco de Uber en Vigo en junio del año pasado, los taxistas han tomado medidas para mejorar su servicio, por ejemplo eliminando el descanso obligatorio semanal de forma que cada uno se pueda autorregular sus horarios y que haya el mayor número de taxis en las calles, intendaso así evitar que los ciudadanos tengan que recurrir a un VTC. También han atendido una demanda histórica en el sector: la posibilidad de solicitar un taxi a través del móvil. Para ello han lanzado distintas aplicaciones, como Blyr y Vitaxi, que permiten contratar un servicio y elegir el día, la hora y el lugar de recogida.

El rechazo frontal de los taxistas vigueses a Uber se demuestra en el hecho que ninguno de los más de quinientos que trabajan en la ciudad han aceptado la oferta de la multinacional para sumarse a su plataforma bajo la promesa de doblar sus ingresos. Para operar a través de la plataforma de Uber, los taxistas podrían hacerlo a cambio de una comisión del 12% por cada trayecto.