Neumología e ingeniería afianzan lazos a través de la investigación

El Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) y la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo (UVigo) afianzan su vínculo en favor del paciente. Siguen explorando las posibles sinergias entre ambos y así lo demuestran las dos tesis defendidas en el plazo de una semana, con las que abordan problemas que observan en el hospital para encontrar soluciones tecnológicas que se puedan trasladar a la práctica de forma casi inmediata. Ambas incorporan la inteligencia artificial.

Una es la del doctor Fernando Vargas Ursúa, que la trabajó durante su residencia en el servicio vigués y es una de las primeras entre el Chuvi y la UVigo. Sin grado de Medicina, los facultativos suelen llevarlas a cabo con la Universidad de Santiago de Compostela (USC), como sucede con la otra de las investigaciones, la de la doctora María José Muñoz Martínez.

Esta última fue dirigida por el internista Bernardo Sopeña Pérez-Argüelles, pero también por el ingeniero de la UVigo Manuel Casal-Guisande. La doctora Muñoz analizó la relación entre el síncope de causa no aclarada —pérdida brusca y transitoria del conocimiento, sin secuelas— y la apnea del sueño —enfermedad crónica con colapsos parciales o completos e intermitentes de la respiración durante el sueño—.

El nexo entre síncopes y apneas

La idea se la dio una pequeña publicación de 2013 que plantearon la hipótesis de que el síncope sea un síntoma aún desconocido de la apnea del sueño, tras ver como 11 pacientes tratados con la máquina para este trastorno —CPAP, presión positiva continua en la vía respiratoria— tenían menos síncopes.

La doctora Muñoz estudió a 304 pacientes con síncope de cualquier causa del área sanitaria de Vigo y descubrió que el 80% padecían apnea. Casi el 60% era susceptible de tratamiento. Así que los trató durante un año y también vio como disminuía «mucho» el número de síncopes. «Incluso a algún paciente le desapareció».

También vio que les mejoraba la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un parámetro que muy usado en el deporte de alto rendimiento —en medicina, solo para investigación— y que, si es bajo, indica que estás poco entrenado. La hipótesis que plantea es que sea esto lo que reduce los síncopes. Los resultados ya están teniendo repercusión en revisiones sistémica y abre el camino a más estudios de otros centros.

Además, usaron la IA para procesar los datos clínicos, antropométricos y otros de los pacientes para agruparlos —mujeres de mediana edad muy cansadas, mayores muy sintomáticos...— y contribuir a su manejo.

Elastografías

La tesis del doctor Vargas ha sido, dirigida por los neumólogos del Chuvi Alberto Fernández Villar y Cristina Ramos Hernández, analiza la utilidad en el pulmón de la elastografía, una ecografía que mide la rigidez y elasticidad de los tejidos y que ya usan mucho, por ejemplo, con el hígado.

Tras una revisión sistemática, decidieron probar esta tecnología en cuestiones que les resultaran útiles a pie de cama: diferenciar infección de cáncer y neumotórax —aire en el pulmón—. A veces, es complicado distinguirlos y se requiere un TC, que es más agresivo para el paciente y tiene más espera. Lo probaron en 133 pacientes y descubrieron que funciona en el primer caso, pero en el segundo, solo con neumotórax parciales —cuando el aire no ocupa todo el pulmón—. Esta prueba no sustituiría al TAC, pero sí podría orientar la atención y «tener una respuesta rápida».

Para marcar un cambio en las guías clínicas, son necesarias más investigaciones de otros hospitales. «Es un punto de partida para que, en 10 o 20 años, todos los neumólogos utilicen esta herramienta», destaca.

Sinergias

El jefe del Servicio de Neumología del Chuvi y el primer médico con despacho en la Escuela de Ingeniería Industrial de la UVigo, Alberto Fernández Villar, destaca que la de la Neumología y la Ingeniería en Vigo «es una sinergia que tenemos que aprovechar». «Hoy en día, un médico solo o un ingeniero solo, lo tienen difícil para encontrar soluciones en este ámbito si no colaboran», sostiene y aboga por fomentar esta diferenciación del Álvaro Cunqueiro como «hospital tecnológico».