«Hoy en día tenemos que lidiar con enemigos como el egoismo, el consumismo o la indiferencia»

Don Joan Enric Vives es el predicador de las Fiestas del Cristo de la Victoria. El arzobispo ha conducido las homilías durante la novena y se muestra expectante de cara a la gran procesión que se celebra este domingo.

Es el actual predicador de las Fiestas del Cristo de la Victoria, una celebración muy importante para los vigueses.

Sí. No es la primera vez que vengo a Vigo porque había venido a predicar ejercicios espirituales a los sacerdotes en el año 2001. Luego, he venido en otras ocasiones, pero es la primera vez que descubro esta fantástica novena al Santísimo Cristo de la Victoria, con su historia, su leyenda, la inmensa devoción y, por lo que todos me dicen, la fantástica procesión tan multitudinaria del domingo.

Viene para pronunciar la homilía y explicar las lecturas bíblicas diarias.

Sí. Yo vengo del Obispado de Urgell, donde está dentro el Principado de Andorra. Primero fui obispo auxiliar en Barcelona durante ocho años y después llevo estos 25 años en Urgell, 22 de copríncipe de Andorra, jefe de Estado, juntamente con el presidente de Francia. En Vigo prediqué desde el 24 de julio hasta este mismo sábado durante esta novena, nueve días de preparación a la fiesta del domingo. Ese día, preside la Eucaristía el obispo de la diócesis, Don Antonio Vadín, y luego lo acompañaremos por la tarde en la gran procesión del Santísimo Cristo de la Victoria, que es multitudinaria. Muchas personas hacen ya esta procesión de carácter tan tradicional y bello.

¿Cómo reacciona cuando le proponen esta responsabilidad?

Por un lado, sientes esa responsabilidad de que tu predicación acerque la fe a las personas, sobre todo a los devotos y a la Cofradía, pero también a todos aquellos que participan, de lejos o de cerca. Además, se retransmite en streaming, por lo que tiene una repercusión que nunca alcanzas a saber. Por tanto, es la responsabilidad de predicar a Jesucristo crucificado, que es la revelación del amor de Dios y, al mismo tiempo, un honor porque sé que siempre buscan predicadores con una cierta experiencia y que puedan ser atrayentes para aquellos devotos que quieren escuchar una novedad de predicación acerca de la salvación, de Cristo y de todo lo que significa para la fe de las personas.

¿Cuál es el principal mensaje que pretende transmitir en estas fechas tan señaladas para la ciudad?

Es un mensaje de amor radical de Dios que ama a la humanidad, que la perdona, le da bendiciones y gracias y que continúa venciendo. Hoy en día tenemos que lidiar con varios enemigos, como el egoísmo, el consumismo, la indiferencia radical y con todo aquello que no nos acerca a Dios. El mensaje es que el Cristo de la Victoria ayude a los vigueses y a las viguesas a vencer el mal, el demonio y todo aquello que nos aparta del prójimo y de Dios. Al mismo tiempo, yo estoy intentando lanzar mensajes que el Papa León XIV ha dejado durante su viaje reciente a España. Han sido muchos y diversos mensajes de diálogo, tolerancia, paz, compromiso con los más desheredados, con los migrantes, con las personas que necesitan un apoyo, que están solos o incluso que creen haber perdido la fe porque les parece que no son objeto del amor de Dios. Me gustaría que estos mensajes pudiesen ser escuchados y reflexionados.

Unos mensajes que cada vez se vuelven más importantes, dado el contexto actual, ¿no es así?

Sí, es así. El Papa habló, tanto en Madrid como en Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, sobre muchos mensajes de vida cristiana esenciales, pero también para nuestra sociedad española. Nos conoce, se ha informado y nos ha dejado caer valores que pueden traspasar la estricta comunidad cristiana y llegar a nuestra sociedad. Son valores de diálogo, de encuentro, de no tanta polarización y discusión, y de servicio del bien común, especialísimamente de la dignidad humana. También un mensaje de esperanza a los jóvenes, a las personas que no tienen una vivienda o un trabajo digno, personas que se encuentran rechazadas o que les puede parecer que la sociedad no las quiere, que no es así.

¿Cómo puede la fe ayudar a enfrontar mejor los desafíos del día a día?

A mí me ayuda y yo creo que a otros también. Los cristianos tienen que esforzarse en mostrar y testimoniar la fe. De una tradición familiar importantísima que nos han traspasado nuestros mayores a una fe más personal de sembrar bondad, amor, servicio y perdón a nuestro alrededor.

¿Celebrarán las fiestas con un vino especial?

No es eso. En estas fiestas religiosas de tantísima tradición lo que queremos es que aquel que se sienta cristiano renueve su fe, se reenamore de Cristo y salga de estas fiestas perdonado y con ganas de ser más misionero, más testigo de fe cristiana, de amor y de valores humanos. Lo celebramos con los actos sociales y cívicos de estos días, pero sobre todo la novena prepara para la fiesta religiosa que tiene lugar este primer domingo de agosto desde tiempo inmemorial.