Las gafas para ver el eclipse, cerca de agotarse en Vigo: «Nos preguntan por ellas todos los días»

Quedan doce días para que se produzca el primer eclipse total de Sol visible desde la península y Vigo va a ser una buena zona para observarlo. Es algo que no pasaba desde hace más de un siglo. Hay quien lo espera como un evento histórico único, mientras que otros confiesan no tener el más mínimo interés. En cualquier caso, con curiosidad o sin ella, es necesario utilizar protección para echar la vista al cielo durante el tiempo de duración del fenómeno, pues no hacerlo puede provocar daños irreversibles.

Hay que emplear unas gafas con la certificación internacional ISO 12312-2, las únicas preparadas para mirar directamente al sol. Cuando baja la luz y las pupilas se dilatan, entran más rayos en la retina sin producir dolor y pueden llegar a ocasionar una ceguera. Los profesionales advierten que hay que ser cauto a la hora de comprarlas, pues no todas las que se venden son adecuadas.

Los principales proveedores de estas gafas especiales son farmacias y ópticas, aunque en la ciudad muchos advierten que tienen el producto agotado. Desde la Vieitez López, en la calle Nicaragua, afirman que se quedaron sin existencias el miércoles: «Vino gente todos los días preguntando por ellas, sobre todo estas dos últimas semanas, y no tenemos más». Pidieron varias cajas con centenares, pero la demanda se disparó con el fin de julio.

En la botica Sánchez Martínez de Torrecedeira tuvieron problemas incluso para poder adquirirlas para su tienda: «Cuando contactamos con el proveedor ya estaban acabadísimas y no nos las pudieron enviar», lamenta. Creen que no es posible que vayan a recibir más. La responsable, María Sánchez, advierte que no vale cualquier producto: «Lo más adecuado es en farmacia u óptica. Nada de usar las convencionales ni radiografías».

Con todo, la situación en otros locales se asemeja. En varias tiendas de General Óptica y Multiópticas no tienen, y en franquicias como Óculos conservan 30 para vender en sus dos comercios de Vigo.

Los que esperaron para pedir remesas en el ecuador del verano son la esperanza de aquellos que dejaron la protección para última hora. En Farmacia Atlántica durante la mañana de este viernes conservaban diez ejemplares: «Se nota mucho la cercanía de la fecha. Los clientes vienen a diario», dice su gerente. En la de Marina Huarte también hay. Se les habían agotado ayer, pero pudieron pedir más.

Los precios

En el último negocio las venden a 1,75 euros, un precio más competitivo que en la mayoría de las ópticas, donde están a 3. También hay boticas que las tienen a 2,50, depende del tamaño del pedido que hayan hecho.

En internet las hay más «profesionales» y caras. La Asociación Astronómica de España las tiene a 10 euros, el Instituto Geográfico Nacional a 5 y la marca de lentes Hawkers a 4.

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A qué hora me pongo las gafas

El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar. Las lentes hay que colocarlas antes de mirar y mantenerlas todo lo que dure la observación directa, es decir, las dos horas mencionadas si se quiere inclinar la cabeza hacia arriba.