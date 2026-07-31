El festival de las hamburguesas regresa a Vigo con un toque estadounidense

Vigo acoge hasta el 16 de agosto el festival de hamburguesas The Champions Burguer. El Centro Comercial Vialia es, otro año más, el escenario de un evento itinerante por España que reúne a 17 puestos de este tipo de comida. En la presente edición, la carne prensada (la ‘smash burguer’) será el producto de cabecera de una cita ambientada para la ocasión en la costa oeste de Estados Unidos.

El recinto de The Champions Burguer está situado en la zona de terraza de Vialia y su horario es desde las 12.00 horas hasta la medianoche. Galicia está representada con tres locales: Caracuchos Furious Food, Custom Burger y Carnivale.

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El público podrá votar sus hamburguesas favoritas, las cuales compiten a nivel nacional teniendo en cuenta las más de 60 ciudades del país en la que se celebra este evento.