El emprendimiento gallego se exhibe en Vigo

ES-Factory Pop Up es una iniciativa transfronteriza diseñada para acelerar y consolidar proyectos de economía social en la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal. En este espacio comercial efímero (pop-up), los emprendedores exponen sus productos, extienden su marca, analizan la interacción directa con el consumidor para detectar los factores limitantes antes de dar el salto definitivo. También tendrán lugar talleres para todos los públicos organizados por los emprendimientos que se exponen en el programa, además de un espectáculo de magia al rematar la jornada.

La directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Xunta, Marta Mariño, quiso poner en valor la viabilidad y rentabilidad de este modelo productivo: «Hablamos de economía social como empresas reales, que tienen beneficios y cumplen su función económica, pero que al mismo tiempo situando en el centro a las personas y a un proyecto muy vinculado con el territorio». En este sentido, Mariño subrayó que el objetivo de la Consellería de Emprego es «permitir que los proyectos empresariales no tengan que salir de las pequeñas aldeas o pequeñas ciudades si no quieren». Durante el recorrido por la muestra, la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Xunta junto con Ana Ortiz, la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, se acercaron a conocer de primera mano los 8 proyectos expuestos este viernes en la Avenida de Beiramar, tal fue el éxito que se animaron a comprar algunos productos de varias de los emprendimientos.

Voces que transforman el territorio

Han sido 11 las empresas que se han exhibido en la pop-up viguesa:

Elefantes Rosas : Cooperativa que ofrece apoyo y acompañamiento profesional a personas neurodiversas y a sus familias. Ofrecen acompañamiento en contextos naturales, intervención socioeducativa, conciliación y respiro familiar. «Pretendemos ofrecer a las familias ese tiempo del que habitualmente no disponen y, a la vez, trabajar con las personas nuevas habilidades para que participen con apoyos en espacios donde solas no podrían», relatan.

: Cooperativa que ofrece apoyo y acompañamiento profesional a personas neurodiversas y a sus familias. Ofrecen acompañamiento en contextos naturales, intervención socioeducativa, conciliación y respiro familiar. «Pretendemos ofrecer a las familias ese tiempo del que habitualmente no disponen y, a la vez, trabajar con las personas nuevas habilidades para que participen con apoyos en espacios donde solas no podrían», relatan. Nela Gourmet y Nela Biosense : Proyecto gallego de alimentación y cosmética con plantas y recursos agroforestales, recuperan ramas de podas de eucalipto, pino, laurel y romero para extraer aceites esenciales con los que elaboran cosmética natural sólida entre otros productos.

: Proyecto gallego de alimentación y cosmética con plantas y recursos agroforestales, recuperan ramas de podas de eucalipto, pino, laurel y romero para extraer aceites esenciales con los que elaboran cosmética natural sólida entre otros productos. Aventeira (Camping en O Courel): Alojamiento de turismo sostenible situado en el Geoparque Montañas do Courel. Gestionado por la cooperativa Aventeira.

(Camping en O Courel): Alojamiento de turismo sostenible situado en el Geoparque Montañas do Courel. Gestionado por la cooperativa Aventeira. Busca Lume : La editorial ourensana de juegos de mesa, crean títulos sencillos a partir de 8 años pensados para jugar en familia y desarrollan prototipos por encargo para instituciones, como la Xunta de Galicia, y empresas que buscan transmitir su imagen de forma divertida.

: La editorial ourensana de juegos de mesa, crean títulos sencillos a partir de 8 años pensados para jugar en familia y desarrollan prototipos por encargo para instituciones, como la Xunta de Galicia, y empresas que buscan transmitir su imagen de forma divertida. Petricor : Proyecto cultural que transforma las tradiciones gallegas en experiencias teatrales y de juego.

: Proyecto cultural que transforma las tradiciones gallegas en experiencias teatrales y de juego. Catia Graça : Iniciativa centrada en el bienestar personal a través de yoga, Reiki y talleres.

: Iniciativa centrada en el bienestar personal a través de yoga, Reiki y talleres. AEMOS : Asociación que combina divulgación, orientación laboral y la plataforma INSERE.

: Asociación que combina divulgación, orientación laboral y la plataforma INSERE. Arnela : Entidad volcada en el cuidado integral de la salud mental en todas las etapas de la vida.

: Entidad volcada en el cuidado integral de la salud mental en todas las etapas de la vida. Migrante (Plataforma de intercambio): Red para la profesionalización de artistas emergentes de Galicia, Portugal e Iberoamérica.

(Plataforma de intercambio): Red para la profesionalización de artistas emergentes de Galicia, Portugal e Iberoamérica. Pipa Pirita : Firma viguesa de joyería de autor artesanal inspirada en el mar y la naturaleza.

: Firma viguesa de joyería de autor artesanal inspirada en el mar y la naturaleza. Belacolmea: Cosmética natural elaborada con miel que pone en valor la apicultura y el rural gallego.

La directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Xunta, Marta Mariño junto con Ana Ortiz, la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo en su visita en el espacio comercial ES-Factory Pop Up / Pablo Hernández Gamarra / FDV

Redes transfronterizas entre Galicia y Portugal

Marta Mariño destacó asimismo las alianzas de networking generadas entre los participantes de ambos lados de la frontera: «Los proyectos no solo han conseguido avanzar con nuevas técnicas para dar a conocer sus productos, sino que se han conocido entre ellos. Han comprobado que en Portugal la economía social tiene una forma de hacer las cosas parecida a la nuestra pero complementaria».