Las colas se cronifican en Correos de Vigo: esperas de hasta media hora y quejas por falta de personal

Largas colas y esperas de hasta media hora. Esa es la situación con la que se encuentran los vigueses que acuden estos días a las oficinas de Correos, en un contexto marcado por la reducción de personal y las quejas por la demora en atención.

Los usuarios describen una situación que, aunque algunos afrontan con resignación, consideran mejorable. Sheila Benade explica que llevaba «cerca de 20 o 30 minutos» para ser atendida. Aunque reconoce que no puede asegurar que el servicio haya empeorado respecto a otras épocas, sí confirma que las esperas no son habituales.

Apuntan también a la falta de personal como una de las causas del colapso. Lorena Ribau señala que, pese a que existen varios puestos de atención en la oficina, solo una parte de ellos permanece operativa. «Hay siete u ocho puestos, pero realmente atendiendo al público hay solo tres. El resto están en otras coas que no sé», explica. A su juicio, la principal carencia es la falta de atención directa al cliente.

Estas declaraciones coinciden con las denuncias realizadas por CCOO, que atribuyen las largas colas a la escasez de personal. Correos ha reducido en torno al 59,5% la contratación de verano en la provincia de Pontevedra respecto a la campaña estival de 2025. Además, durante el verano, en Vigo —como en toda España—las oficinas solo abren en horario de mañana, lo que provoca que el colapso se concentre entre las 9.00 y las 14.00 horas, a excepción de las centrales, que también abren por la tarde.

Mientras tanto, los usuarios continúan haciendo cola con paciencia, aunque muchos consideran que reforzar la plantilla permitirá agilizar la atención y evitar las largas esperas que se repiten en pleno verano.