La Caixa apoya al Galicia Sur para mejorar el cuidado de las mujeres con enfermedades inflamatorias crónicas

La Fundación «la Caixa» ha seleccionado el proyecto o FemFit360-Social, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) que busca diagnósticar el estigma y las necesidades en gallegas de 50 años o más que padecen una enfermedad inflamatoria crónica.

La iniciativa liderada por la directora científica del IISGS y responsable del Grupo de Virología y Patogénesis, Eva Poveda, propone realizar un diagnóstico de las necesidades sociales, las barreras psicosociales y las experiencias de estigma de pacientes de VIH, covid persistente o enfermedad cardiovascular —condiciones clínicas diferentes que comparten mecanismos de vulnerabilidad como estigma, invalidación de los síntomas, aislamiento social, sobrecarga de cuidados, barreras de acceso a los recursos y sesgos en la atención—, así como explorar la influencia del entorno territorial —rural o urbano— y la carga de los cuidados en su bienestar durante la menopausia, con el fin de codiseñar una intervención social comunitaria.

El proyecto es uno de los 17 seleccionados entre las 207 propuestas presentadas a la convocatoria Conecta 2026 del Observatorio Social de la Fundación «la Caixa», que promueve la investigación realizada conjuntamente por instituciones científicas y entidades del ámbito social. El proyecto comenzará en diciembre y tendrá una duración de dos años.

Proyecto colectivo

FemFit360-Social incluye a la Asociación Gallega de VIH (AgaVih), la Red Española de Investigación en Covid Prolongado (REiCOP), la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Fidis) y la Fundación Española del Corazón (FEC). El Galicia Sur destaca que la colaboración entre estas entidades es uno de los elementos centrales del proyecto. «No se trata únicamente de sumar capacidades, sino de integrar la investigación biomédica, la investigación social, el conocimiento clínico, la experiencia comunitaria y la participación directa de las mujeres afectadas», subraya.

El proyecto cuenta con un equipo de investigación multidisciplinar, con expertos en VIH, Covid persistente, enfermedades cardiovasculares, ginecología, nutrición, salud comunitaria e investigación social para abordar las necesidades de las mujeres desde una perspectiva integral y orientada a generar soluciones aplicables. «A cooperación entre a investigación en saúde, entidades sociais e mulleres participantes é a base sobre a que se constrúe FEMFIT360-SOCIAL. Só desta colaboración poderemos xerar coñecemento útil e convertelo en intervención», sostiene Eva Poveda, líder del proyecto.

Para Cándida Álvarez, presidenta de AgaVih, representa una oportunidad para abordar necesidades específicas que con frecuencia son poco visibles. «As mulleres con VIH maiores de 50 anos viven en realidades moi diversas, nas que o estigma, a menopausa, o coidado e o envellecemento poden condicionar o noso benestar e a nosa relación co sistema sanitario e social», detalla.

En el caso de la covid persistente, Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de REiCOP, subraya el valor de abordar estas experiencias desde una perspectiva integral y coordinada. «A COVID persistente puxo de manifesto a necesidade de recoñecer síntomas complexos, fluctuantes e a miúdo invisibles, que afectan principalmente ás mulleres», afirma.

«A menopausa, a idade, o xénero, a enfermidade crónica, o territorio e a carga do coidado interactúan e poden aumentar a vulnerabilidade física, emocional e social destas mulleres. FEMFIT360-SOCIAL permitiranos analizar esta realidade de forma integrada e cun enfoque na acción», añade Eva Poveda.

Desde el ámbito cardiovascular, Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, destaca la importancia de incorporar de manera decidida la perspectiva de género y edad al abordaje de las enfermedades cardiovasculares. «As enfermidades cardiovasculares seguen sendo un desafío prioritario para a saúde das mulleres. Non é de estrañar que, en España, morran cada ano máis mulleres que homes por enfermidades cardiovasculares», señala.

FEMFIT360-SOCIAL incorpora la perspectiva de género, la edad y el ciclo vital como columna vertebral. En este contexto, la menopausia se abordará como una dimensión transversal que puede modular los síntomas, la calidad de vida, el bienestar emocional, el autocuidado y la relación de las mujeres con los sistemas sanitario y social. «A perspectiva de xénero non pode seguir sendo periférica na investigación biomédica. Necesitamos xerar evidencias específicas sobre as mulleres, entender as súas necesidades reais e transformar ese coñecemento en respostas aplicables», señala Poveda.

Resultados con impacto

Los resultados de FEMFIT360-SOCIAL se difundirán a través de publicaciones científicas, recomendaciones para profesionales, materiales accesibles para pacientes y entidades, infografías, acciones de sensibilización y un informe ejecutivo dirigido a agentes sanitarios y sociales. Además, el proyecto generará una base empírica para futuras acciones.