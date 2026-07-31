Caballero rechaza definitivamente que el Concello pague vuelos desde Vigo sin Xunta y Diputación: «Lo contrario es claudicar»

El Concello de Vigo no seguirá el camino de los de A Coruña y Santiago a la hora de negociar con las aerolíneas nuevas rutas aéreas en solitario si no es «a tercios» con Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra. «Lo contrario es claudicar», resumió Abel Caballero a preguntas de FARO, aclarando que sus próximos pasos pasan por «denunciar la sinvergüencería política de los que no quieren pagar vuelos desde Vigo y lo que pagan desde Santiago», apuntó. Por ello, cree que ambos organismos «tienen que afrontar el coste político de que no hay vuelos desde Vigo porque ellos no quieren pagar la parte que les corresponde», aunque descarta que el problema y las diferencias sean de esta índole o económica: «Es una cuestión de derechos y obligaciones».

El regidor volvió a apuntar a la financiación del ejecutivo autonómico al gobierno local de la capital —3 millones en concepto de capitalidad y uno a Incolsa—y reclamó una cifra proporcional dada la población viguesa. «La capital no cuesta, produce» añadía sobre la diferencia entre estas aportaciones para financiar su empresa de promoción turística y los 200.000 euros para promoción en destino a las rutas de Roma y Varsovia. «El juego tiene que ser simétrico, no vale en Santiago unas normas y en Vigo otras», insistía.

De esta manera Caballero zanja definitivamente la opción de que, igual que en los concursos anteriores con Air Nostrum o Ryanair, sea el gobierno local quien asuma el coste de estas rutas. El caso de Peinador y Alvedro es prácticamente el único a nivel nacional en el que gobiernos autonómicos y provinciales no asumen la financiación de rutas. «Coruña es libre de hacer lo que quiera pero, ¿por qué la gente de Vigo tenemos que pagar con nuestros impuestos de gente que no es de Vigo?», añadía. «Eso en Vigo mientras yo sea alcalde ya no se repite más, quedarnos callados mientras le dan dinero a otros y nos lo quitan a nosotros», finalzaba rompiendo la promesa que lanzó el 19 de febrero de que habría ruta con o sin ellas. «Mucha gente em dijo que le parecía mal pagar eso así», rectifica.

El primer edil tacha de «argumento falaz» comparar los 3,5 millones de euros de las luces de Navidad o los más de 800.000 del multitudinario concierto de Chayanne en Castrelos. En primer lugar apunta que son una «fortuna» y genera entre 600 y 800 millones de euros a las empresas y ciudadanos de la ciudad; aunque descarta reinvertir parte de ellos en aumentar la conectividad. «Es el ocio de la ciudad y obliga la Constitución»; explicaba sobre la imposibilidad de limitar el acceso a los recitales a los no censados en la ciudad. «No quiero que la economía sea un factor discrimineador para atender y hay mucha gente que no podría ir si los hacemos pagando», añadía sobre el caché de estos artistas.

El director de Mercados de Aena, Ignacio Biosca; el director xeral de Turismo, Xosé Merelles, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el director de rutas de Wizz Air, Samuel Ferrera, la directora comercial, Silvia Mosquera, y la concelleira de Turismo, Miriam Louzao. / V. Currás

Contacto con las aerolíneas e impacto para la ciudad

En ese sentido mantiene su reclamación de 12 millones de euros para las arcas municipales. «Con eso pago los vuelos», añadió, apuntando que el coste del plan de rutas reclamado hace una semana sería de algo más de tres millones de euros. «Hay que obligarlos a que paguen y la posición de toda la ciudad tiene que ser obligarlos a que paguen», reclamó. En dicho pacto descarta que ocurra como en A Coruña, donde la Cámara de Comercio en el pasado e Inditex en el presente aportan fondos para captar rutas. «Los empresarios ya pagan sus impuestos, va en la parte de Vigo», justificó.

Al mismo tiempo asegura que mantienen el contacto para buscar nuevas compañís y rutas. «Lo tiene todo el mundo levantando un teléfono y todas quieren volar a Vigo, la cuestión es quién paga», dijo recordando sus reuniones en Fitur. Sobre la ruta a Londres-Luton, añadió que «la concejala de Urbanismo ya habló con Wizz Air y cuánto sería, estamos hablando continuamente con ella», mientras exigía más dinero además de los 200.000 euros que ofrecen Xunta y Diputación. En cualquier caso, descarta que la Vigo Convention Bureau asuma un papel de intermediario similar al de Incolsa o el del Consorcio de Turismo de A Coruña.

Caballero va más allá y adelanta que el hecho de que el aeropuerto quede con cuatro rutas este otoño. «Tenemos más turismo que nadie en Galicia, en el sistema actual Vigo se llena y llenamos hoteles de fuera de Vigo», asegura. «El acopio de vuelos que había hasta ahora no era significativo a los efectos del número de visitantes que tenemos porque son millones», añadiendo que tanto en Navidad como en O Marisquiño «se va a petar Vigo otra vez». A su vez, advierte que «el adversario va a tener mucho coste político» y que «les vamos a responder».

El PP reclama consenso

El modelo seguido por las alcaldesas de A Coruña y Santiago ha sido elogiado por la presidenta del PP vigués. Luisa Sánchez cree que "han adelantado por la derecha" al alcalde, ya que "mientras él coloca las luces en pleno mes de julio ellas trabajabn en silencio y llegando a acuerdos". La candidata al bastón de mando olívico denunció la "absoluta incapacidad para atraer aerolíneas" de Caballero después de "años de fotos triunfalistas" y contratos sin continuidad como el de Ryanair.

Sánchez cuestionó las cinco rueniones con compañías en Fitur en enero y la confrontación con Xunta y Diputación después de que estas ofrecieran, conjuntamente, 400.000 euros para sufragar dos rutas. En ese sentido elogió a la nacionalista Goretti Sanmartín, «no sospechosa de tener afinidad con la Xunta», y la socialista Inés Rey, quien «incluso suma al tejido productivo» como en el caso de Inditex.

Es por ello que insta a Caballero «sumarse al consenso con Aena» y el resto de ciudades gallegas. «Vigo necesita gestión, trabajo, colaboración, consenso..y arrimar el hombro», finalizaba apuntando que «es mucho lo que está en juego y nuestra ciudad está quedándose atrás» ante los sucesivos anuncios.