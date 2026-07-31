El BNG de Vigo exige a la Xunta medidas por al colapso sanitario de la atención primaria

El BNG de Vigo exige medidas sanitarias a la Xunta. Debido al colpaso producido en la atención primaria, el Bloque Nacionalista Galego de Vigo pide al Gobierno del Partido Popular soluciones. El partido alerta de esperas de casi 20 días para conseguir cita en medicina de familia o pediatría.

Esta situación se genera por la falta de cobertura de vacantes y sustituciones durante el verano. Un hecho que implica una falta de preocupación por parte del gobierno de la comunidad. Sabiendo que el período estival llegaba, el BNG pide al PP medidas para solucionar el problema de la falta de previsión.

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Este colapso implica el empuje de pacientes hacia un PAC y Urgencias ya saturados. En el caso de Vigo, un aumento en la cantidad de pacientes de los centros de Pizarro y Álvaro Cunqueiro. Esto provoca un sometimiento del personal sanitario a una presión extrema y a unos pacientes atendidos en unas condiciones impropias. Así, como apuntaba el partido, muchas dolencias se diagnosticarán más tarde de lo debido.