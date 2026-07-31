¡Bailemos otra vez, Chayanne!

Por fin llegó el tan esperado día. Miles de personas se concentraban en el auditorio de Castrelos para asistir al que prometía ser el concierto más multitudinario de esta edición, el de Chayanne. El recibimiento del público al puertorriqueño estuvo a la altura de las tantas y tantas horas de espera que realizaron gran parte de los espectadores, que marcaron en el calendario el 30 de julio como una cita imprescindible.

Como ya es costumbre, Abel Caballero, el alcalde de Vigo, dedicó unas palabras al público antes del espectáculo: «Después de más de 200 conciertos hechos como alcalde, nunca hubo tanta gente como en el de hoy. ¡Por eso sois los mejores del mundo, Viva Vigo!».

Tras estas palabras del regidor, el cantante apareció en escena en el recinto vigués entre focos, aplausos y ovaciones, que dieron paso al arranque de su anhelada actuación. El telón se abrió con la canción Bailemos otra vez, que da nombre a la exitosa gira con la que arrasa en la venta de entradas. Y no fue diferente en esta ocasión.

Seguidamente, el artista interpretó Boom Boom y Salomé para completar su espectacular entrada. La conexión con el público fue inmediata. Distintas generaciones observaban como un hombre con atuendos negros y brillantes, que decía tener 58 años recién cumplidos, se desplazaba de un lado al otro del escenario con unos movimientos que ponían en cuestión su edad.

«¡Muchas gracias por abrirnos las puertas de su maravillosa ciudad. Esta noche, como siempre digo, ustedes mandan y yo obedezco», declaraba el artista después de interpretar cinco canciones seguidas sin descanso.

Arropado por su banda y su cuerpo de bailarines, Chayanne demostró desde el inicio que sigue siendo un referente del pop latino y que su música continúa muy viva. Así se hizo notar en las gargantas de los asistentes, que dejaban su voz en corear sus composiciones.

El concierto bajó revoluciones, aunque solo de forma momentánea con Cuidarte el alma y Atado a tu amor, dos de las baladas románticas que interpreta el artista. El show volvió a subir rápidamente los decibelios con temas como Fiesta en América o Humanos a Marte, antes de que Chayanne disparase la energía con Madre Tierra, un auténtico himno festivo que hizo vibrar a un abarrotado auditorio completamente entregado.

Aunque sin mucho espacio por el que moverse, el público no desaprovechó la oportunidad para bailar en directo sus tan reconocidos temas. Ejemplo de ello fue el movimiento que se apreció en Castrelos cuando sonó Tiempo de vals y Bailando bachata, temas con los que el cantante se iba despidiendo de Vigo. Sin embargo, fue con su clásico Torero con el que puso el broche de oro a una cita musical que quedaría para el recuerdo.

La actitud de Chayanne desde el primer compás, su particular voz y el ambiente en el auditorio de Castrelos en una noche de verano fueron algunos de los factores que hicieron que los asistentes salieran del concierto con un nuevo deseo: que el puertorriqueño vuelva a actuar en Vigo próximamente. Como dice el título de su canción y de su gira... ¡Bailemos otra vez, Chayanne!