Mundial 2030
Abel Caballero, tras conocer que el Gobierno de Canarias financiará el estadio de Las Palmas: ¿A qué espera la Xunta en Vigo?
El alcalde vigués insiste en que la reforma para ampliar Balaídos debe repartirse entre Concello, Xunta y Diputación de Pontevedra
Una vez más, pero aprovechando la noticia de que el Gobierno autonómico de Canarias comprometerá 25 millones para garantizar la reforma del estadio de Las Palmas de cara a ser sede del Mundial 2030, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, insiste en que tanto la Diputación de Pontevedra como la Xunta deben poner cada una tercera parte de la inversión necesaria para completar la remodelación de Balaídos, que precisa ampliar Tribuna para llegar al aforo mínimo exigido por la FIFA.
«El Gobierno de Canarias y el Cabildo aportan. ¿A qué espera la Xunta aquí para el tercio que le corresponde? ¿A qué esperan para decir que aportan la cantidad que le reclama el Concello? ¿Qué hace el PP que no le dice nada?», se pregunta Caballero sobre la colaboración para concretar las obras necesarias en Balaídos.
Al regidor no le vale, además, el argumento de que el Gobierno central deba implicarse también en la financiación de los trabajos, recordando que el Consejo Superior de Deportes está al margen de todos los proyectos en los estadios españoles. «No participan en Barcelona, Madrid, San Sebastián, Bilbao, Las Palmas. No pagan ninguna sede», añade Caballero, que llama «caraduras» tanto a la Xunta, como a la Diputación y al PP de Vigo: «Van siempre en contra de esta ciudad».
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