Daños
El vandalismo se ceba con el parque infantil de Camilo José Cela de Vigo
El espacio de juegos de la parte alta lindante con Pi y Margall se ha quedado sin sus camas elásticas tras ser destrozadas
Los vecinos urgen al Concello su pronta sustitución y un mantenimiento adecuado dada la basura que se acumula en la zona
El parque infantil ubicado en la parte alta del parque Camilo José Cela de Vigo, el que linda con la calle Pi y Margall, se ha quedado sin uno de los elementos de juego más utilizados por los niños. Las camas elásticas permanecen valladas y fuera de servicio tras ser vandalizadas, una situación que ha generado malestar entre los vecinos, que reclaman al Concello que acometa cuanto antes las reparaciones necesarias para sustituir dichas estructuras y que refuerce la limpieza y mantenimiento de la zona, debido a la suciedad y basura que se acumula en este espacio destinado al disfrute de los más pequeños.
Junto al área infantil situada en Torrecedeira, recientemente reformada, el parque Camilo José Cela cuenta con un espacio más amplio en su parte superior con camas elásticas, una estructura de 20 metros de largo con curvas y cuerdas y un columpio circular grande. Sobre todo en la época escolar, debido a la cercanía de varios colegios, pero también en períodos vacacionales, dicho parque está lleno de niños y familias.
Pero quienes han acudido en los últimos días se han encontrado sin las camas elásticas, con esos huecos con vallas y, denuncian, llenos de basura, como latas o botellas vacías, lo que, advierten, supone un peligro para los menores que allí juegan y un foco de insalubridad.
Una constante
«La falta de mantenimiento y limpieza ha sido una constante estos años y si ahora le añadimos el vandalismo nos quedamos sin parque», lamentan familias que suelen acudir allí, que temen que la reparación de las zonas dañadas se extienda en el tiempo, como ocurrió este pasado curso escolar con una de las camas elásticas, que permaneció meses inutilizada y vallada hasta que se sustituyó.
Fuentes del Concello de Vigo, que confirmaron que la causa de los daños es el vandalismo, afirman que ya se ha pedido el material de sustitución y que se repondrá «en cuanto llegue», ahondando en que, por destrozos anteriores, ya se ha tenido que reponer una de las camas elásticas en varias ocasiones.
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