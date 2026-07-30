Santiago entierra la coordinación aeroportuaria en Galicia: anuncia una base de Wizz Air con 10 rutas incluyendo Roma y Varsovia

Nuevo golpe para el futuro del aeropuerto de Vigo y nueva oportunidad perdida que se va a otra terminal, esta vez dentro de Galicia. Wizz Air ha anunciado este jueves 30 de julio la apertura de una base en el aeropuerto de Santiago de Compostela, la tercera en España después de las de Madrid y Valencia, que servirá a una decena de rutas incluyendo destinos como Roma y Varsovia. La medida llega tras un acuerdo con el concello compostelano del que no ha trascendido ningún detalle -importe, negociaciones, vigencia- y supone el entierro definitivo de cualquier intento de trazar un mapa de rutas coordinado en Galicia. Una situación, igual que en la década pasada, en la que Peinador vuelve a quedar en fuera de juego. En el acto también estuvieron presentes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, así como la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, y su homólogo en Turismo, Xosé Merelles.

El acuerdo se ha venido fraguando desde hace meses, como acreditan los gastos de Incolsa (96 euros en marzo) para visitas y comidas a la Catedral compostelana. Así lo acredita la memoria de gastos menores de la empresa municipal de turismo, la misma que hace dos meses lanzó un contrato absolutamente opaco de 1,2 millones de euros para subvencionar aerolíneas y volar a mercados internacionales. La empresa recibe 2,5 millones de euros directos del Concello de Santiago, quien este año elevó a 3 millones de euros la transferencia recibida por la Xunta en concepto de capitalidad.

El lanzamiento de esta base con dos aviones operativos supone una anomalía en el sector al ser la primera vez que abre una sin operar antes en el destino. Fuentes aeronáuticas coinciden en que es necesario primero un análisis de mercado que, hasta que se operan vuelos comerciales y venden billetes, es difícil de cuantificar. Los vuelos a la venta para este otoño desde Santiago tienen precios bases de 15 o 25 euros. Esta cifra supondría normalmente el coste de las tasas de Aena, pero el gestor modificó su plan de bonificaciones en aeropuertos regionales para que Santiago pudiera entrar en este listado, ahorrando unos 12 euros por viajero.

Visita de Wizz Air a la Catedral de Santiago recogida por Incolsa en su memoria de gasto / Incolsa

El intento fallido en Peinador: con permisos y sin fondos

El aeropuerto olívico era el mejor situado para el desembarco de la compañía húngara en Galicia. Tenía capacidad en la terminal, no había competencia de Vueling o Ryanair y varias rutas troncales sin cubrir. Tal y como avanzó FARO el 11 de junio, la aerolínea low cost solicitó los permisos en Londres-Luton para recuperar este invierno la conexión con la capital inglesa con dos frecuencias semanales.

Sin embargo la falta de acuerdo entre Concello, Diputación y Xunta en cómo se debía apoyar públicamente. Mientras el gobierno municipal apostaba por un contrato «a tercios» que incluyera en los pliegos las condiciones de los vuelos, las dos administraciones gobernadas por el PP limitaban la propuesta a la promoción en destino con 100.000 euros anuales por ruta.

Wizz Air no se quedó de brazos cruzados en su ambicioso plan de expansión en nuestro país. Ocupando el espacio dejado por Ryanair tras la «espantada» por las tasas de Aena, anunció sus primeras bases en Madrid y Valencia para operar las tres primeras rutas a Galicia: las citadas a Barajas y Manises y otra a Bilbao. Al mismo tiempo, otras administraciones como la Diputación de Granada (también gobernada por el PP) cerraban un contrato de 280.000 euros anuales para operar un vuelo a Londres que ya no veremos en Vigo.

De la visión estratégica al acuerdo solitario en una semana

El anuncio de este base supone el segundo golpe al futuro de Peinador desde dentro de Galicia en apenas una semana. Primero fue la alianza entre el gobierno socialista de Inés Rey e Inditex para que el Consorcio de Turismo de A Coruña licitara 9 rutas -cinco nacionales y cuatro hubs internacionales- hasta finales de esta década. Aquella noticia fue recibida con recelos en el gobierno compostelano a través de su concelleira de Cultura e Turismo.

«Fai falta una visión estratéxica, unha visión de país e unha coordinación aeroportuaria de país para que non suceda isto: que se vaian a duplicar rutas existentes, todas as rutas que anuncia A Coruña que vai licitar xa as temos no aeroporto Rosalía de Castro, alguna incluso duplicada»; apuntaba Miriam Louzao. En el caso de las nuevas rutas a Canarias competirá contra Vueling y Binter, quien lleva una década operando sin ningún tipo de ayuda en Vigo y ha alcanzado las 12 frecuencias semanales con Tenerife y Gran Canaria.

«Era mellor ir a outros destinos», alegaba la edil de Compostela Aberta, al tiempo que exigía a la Xunta que asumiera la coordinación «cunha visión estratéxica e cunha visión responsable». Hoy, esa visión responsable ha dado paso a un anuncio que deja a Peinador definitivamente esquinado.

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