«Los premios empresariales están muy bien, pero portar el estandarte del Cristo de la Victoria es otro nivel»

En los negocios hay que ir abriendo camino, pero esta vez José Enrique Pereira —presidente del Grupo Pereira— abrirá el paso a la procesión de las fiestas del Cristo de la Victoria de Vigo. La imagen sale a las 19.30 horas desde la Concatedral-Basílica de Santa María. El vigués es el encargado de portar este año el estandarte en este acto tan emblemático para la ciudad olívica.

El estandarte es un símbolo muy importante para Vigo, ¿qué significa este reconocimiento para usted?

No creo que haya muchas palabras, puede haber varios sinónimos. Llevar el estandarte del Santísimo Cristo de la Victoria es un honor, un orgullo y también una responsabilidad porque es algo muy importante para Vigo y toda su área de influencia. Representa la devoción de miles y miles de fieles, creyentes y no creyentes, porque el Cristo es de todos. Es una muestra de respeto y de admiración. La procesión tiene una grandísima relevancia religiosa, histórica y de sentimiento de ciudad. Esto se remonta a 1809, han pasado los años y la imagen del Cristo sigue siendo un símbolo y el patrón de esta ciudad.

¿Algún familiar suyo lo había llevado anteriormente?

No. Con lo cual, para mí como vigués es un reconocimiento importante que hago extensible a todos los vigueses y, mucho más en concreto, a mi familia. Yo nazco en la calle Real, en el Casco Vello. Me crío y paso mi infancia entre La Colegiata y la Ribera del Berbés. Todos los años el Santísimo Cristo de la Victoria pasaba por la casa donde vivía, que era de mis abuelos maternos, que engalanaban para ese día los balcones con sus correspondientes banderas. El Cristo lo acoge La Colegiata, donde a mí me bautizaron.

¿Esperaba recibir esta distinción en algún momento?

Pues la verdad es que no porque soy un vigués que siente la ciudad y que tiene un respeto absoluto a sus símbolos. Mucho más en concreto, al Cristo de la Victoria, que aparte tiene el rango de Capitán General. En su procesión, está custodiado por los zapadores y precedido por esa banda militar que todos los años lo acompaña, que es la Brilat.

¿Qué recuerdo guarda de estas celebraciones?

Entra dentro del plano íntimo y familiar. Mi madre asistía muchas veces y recuerdo perfectamente que un año, que yo era muy pequeñito, hizo la procesión descalza. Recuerdo a mi familia, sobre todo por parte de madre, que nos criamos en la Calle Real y el Berbés, donde mi abuelo me llevaba muchas veces y me recibía los viernes cuando volvía de Santiago.

José Enrique Pereira, portador del estandarte de las fiestas del Cristo de la Victoria 2026. / Alba Villar / FDV

A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido distintos reconocimientos empresariales, ¿en qué se diferencia este de los demás?

Los premios empresariales están muy bien, pero esto es otro nivel. De tantos y tantos que hay, esto está fuera de clasificación. No entra en concurso.

¿Qué personas han sido su estandarte en la vida?

Mi estandarte en la vida, afortunadamente, han sido mis padres. Después, mi hermana, mis tíos y mi familia. Ahora, obviamente, mis hijos forman parte de mi vida y cada día cobran más importancia.

¿Hay algún instante concreto de la procesión que espere con especial ganas?

Para mí toda la procesión es importante, pero los momentos más destacados son la llegada a la puerta de la Calle Real, con el recibimiento de la gente del mar, como no puede ser de otra manera, en la explanada del Berbés con unos fuegos que simbolizan el respeto de los marineros al Cristo la Victoria. Otro momento importante es la llegada a la Puerta del Sol, donde el pueblo cantamos el himno acompañados de uno o dos coros. Son momentazos.

¿Qué recuerdo le gustaría guardar cuando termine la celebración y mire hacia atrás en unos años?

Eso me toca. Me gustaría que el Cristo de la Victoria y sus emisarios directos que tiene aquí en la tierra recordaran a un vigués al que le honraron con poder llevar ese estandarte, sin representar a ninguna agrupación. Agradezco que se hayan acordado de un vigués que siente la ciudad y que siente el respeto a nuestro Capitán General, el Santísimo Cristo de la Victoria.