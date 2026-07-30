Obras
El PP culpa al Concello de poner en riesgo 350.000 euros europeos para la Rúa do Pazo
Luisa Sánchez critica que la resolución del contrato tardase más de cuatro meses y advierte de que la humanización de Bouzas seguirá paralizada al menos hasta febrero
El PP de Vigo ha elevado el tono por la paralización de la humanización de la Rúa do Pazo, en Bouzas. Su presidenta, Luisa Sánchez, da por perdidos los 350.000 euros de fondos Next Generation concedidos para financiar la actuación y responsabiliza al Gobierno de Abel Caballero de no haber reaccionado a tiempo tras la renuncia de la empresa adjudicataria.
La dirigente popular calificó la situación como «la crónica de un fracaso anunciado» y recordó que su grupo ya advirtió en marzo de que la falta de avances podía comprometer la subvención europea. La ayuda, concedida por la Xunta, representaba alrededor del 90% del presupuesto total de las obras.
Según la versión del PP, la constructora comunicó el 17 de marzo que no podía completar la actuación y solicitó la resolución del contrato. El Gobierno municipal aprobó ese trámite el pasado viernes en la Junta de Gobierno Local, más de cuatro meses después.
Sánchez sostiene que ese plazo supera el máximo de tres meses previsto legalmente y considera que el retraso impidió al Concello reaccionar con suficiente margen para conservar la financiación.
«Esta falta de fiscalización por parte del Ejecutivo socialista y su falta de diligencia ha dejado el corazón histórico de Bouzas con una imagen pésima y a los vecinos quejándose desde hace meses», denunció.
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