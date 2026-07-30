La operación salida se encarece en Vigo por encima de la media de España: los carburantes subieron casi un 18% en un mes

Agosto, el mes de vacaciones por excelencia del verano, suele dejar niveles de movilidad por encima de la media, con miles de personas lanzándose a la carretera para viajar hacia otros lugares y disfrutar de esos días libres, aunque este año con algo que puede borrar, en parte, la sonrisa, al tener que afrontar un desembolso sensiblemente más elevado para llenar el depósito del coche, tanto si se comparan los cuadros de precios de las gasolineras con los de hace un mes como con los de hace justo 12 meses. Además, las subidas que tendrán que afrontar los conductores de Vigo se sitúan por encima de la media del conjunto del Estado.

Y es que, poco a poco, los efectos de las medidas implementadas por el Gobierno central en marzo para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán se han ido disipando, dejando ya el precio medio del litro de diésel este jueves en Vigo a 1,79 euros, diez céntimos más que el de la gasolina 95, situado en 1,69 euros. Estos registros son casi un 18% superiores (en España es del 15%) a los que había hace justo un mes, justo antes de que decayese la medida que había reducido el IVA que grava los carburantes y se recuperase el 21% habitual, quedando solo como bonificación los 15 céntimos por litro en el impuesto de Hidrocarburos.

Este escenario ha provocado que, la curva de los precios del combustible no haya dejado de crecer a lo largo del mes de julio, aunque la situación apunta a ser peor a partir del próximo sábado 1 de agosto, ya que la bonificación pasará de los 15 céntimos el litro a 10, producto de la decisión del Ejecutivo central de aplicar una recuperación gradual del tributo hasta volver a la normalidad en octubre, ya que en septiembre el descuento pasará a ser de 5 céntimos el litro.

Así, a día de hoy, tomando como referencia un depósito de 50 litros, llenarlo este jueves de gasóleo tipo A supondría de media un desembolso en el entorno de los 90 euros, 13,5 más que lo que debía pagar el mismo conductor a finales de junio. En el caso de los vehículos propulsados por gasolina 95, pasar por la estación de servicio para dejar el coche listo para el viaje obliga a pagar de media 84,5 euros, 12,5 más que 30 días antes.

Evolución del precio de los carburantes en Vigo / Hugo Barreiro

La operación salida que está a punto de ponerse en marcha será sensiblemente más cara también que la de agosto de 2025, especialmente en el caso de los vehículos diésel. El gasóleo se cotizaba en aquel momento a 1,46 euros, por lo que la subida interanual es del 22,6%. La gasolina 95, por su parte, se pagaba el año pasado algo más cara, a 1,5 euros el precio medio del litro, por lo que el incremento desde esa fecha ha sido del 12,7%. Hay que tener en cuenta que el conflicto bélico en Irán ha afectado en mayor medida, por las características del petróleo que se extrae en la zona, al diésel y, desde entonces, es habitual que sea más caro en las gasolineras.

Noticias relacionadas

Horquilla

Como es habitual desde la proliferación de las gasolineras de bajo coste, las diferencias de precios entre estaciones de servicio dentro de la ciudad son también importantes, llegando incluso a los 20 céntimos el litro. El precio más elevado, como suele ser habitual, lo marca la estación de Repsol de la avenida de Beiramar, donde el litro de diésel roza ya los 1,9 euros y el de gasolina los 1,8 euros. Con la subida que se espera a partir del sábado, no es descartable que el gasóleo vuelva a superar los dos euros en alguna gasolinera, algo que ya sucedió en marzo.