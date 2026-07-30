O Berbés estrena el primer gemelo digital del Puerto de Vigo

El Puerto de Vigo dará un nuevo paso en la digitalización de su actividad con la creación de una réplica virtual de las instalaciones de O Berbés. El proyecto piloto permitirá reproducir y simular en tiempo real el funcionamiento del recinto pesquero para analizar sus procesos, anticipar incidencias y ensayar cambios antes de aplicarlos sobre el terreno.

Este primer gemelo digital del puerto será una plataforma escalable capaz de integrar información sobre los movimientos de mercancías, la ocupación de superficies y los procedimientos logísticos y administrativos. La Autoridad Portuaria pretende utilizarla para mejorar la toma de decisiones y aprovechar de manera más eficiente un espacio que considera especialmente limitado.

La iniciativa se integra en la segunda fase del programa «Lonja 4.0» y en el proyecto europeo Digital CoLogistics, liderado por la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Su desarrollo correrá a cargo del Puerto en colaboración con el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), especializado en la implantación de gemelos digitales cognitivos en entornos industriales.

Ensayar antes de actuar

Un gemelo digital no es una simple representación gráfica de las instalaciones. La tecnología permite incorporar datos reales y actualizar de manera continua el comportamiento de la infraestructura que reproduce. De esta forma, sus responsables pueden probar distintas soluciones y comprobar sus posibles efectos sin alterar la operativa diaria del puerto.

La plataforma permitirá, por ejemplo, estudiar una mejor distribución de las superficies, detectar cuellos de botella o analizar cómo reducir el tiempo que permanece la mercancía en las instalaciones. También facilitará la digitalización de procedimientos que todavía requieren una elevada carga administrativa.

El objetivo final es aumentar la capacidad y la eficiencia de O Berbés sin depender únicamente de nuevas ampliaciones físicas. La Autoridad Portuaria considera que este tipo de herramientas puede resultar especialmente útil en Vigo, donde la disponibilidad de terrenos condiciona el crecimiento de la actividad.

«En el Puerto de Vigo el espacio es un bien escaso, lo que nos obliga a ser imaginativos para seguir creciendo», señaló su presidente, Carlos Botana.

El responsable portuario sostiene que los gemelos digitales permitirán validar procesos, mejorar la operatividad y aumentar la capacidad de almacenamiento, además de reducir los tiempos de estancia de la mercancía.

«Creemos firmemente que los gemelos digitales son una apuesta de futuro», añadió.

Conexión con el norte de Portugal

El proyecto forma parte también de la estrategia de digitalización de la cadena logística entre Galicia y el norte de Portugal. Digital CoLogistics busca avanzar en la conexión tecnológica de empresas, puertos y operadores de ambos territorios.

Botana enmarcó la actuación en la colaboración transfronteriza desarrollada durante los últimos años. En fases anteriores, esta cooperación permitió crear una Oficina de Cambio Climático en el Puerto de Vigo para asesorar a las empresas de la comunidad portuaria sobre cómo reducir su huella de carbono.

La réplica virtual de O Berbés se convertirá ahora en el principal banco de pruebas de esta nueva etapa. Si el proyecto piloto ofrece los resultados esperados, la plataforma podrá ampliarse progresivamente e incorporar otros espacios y procesos de la terminal viguesa.