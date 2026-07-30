La música regresará a los chiringuitos de Vigo "en los próximos días"

Al fin se ve la luz al final del túnel. Después de tres semanas el Concello de Vigo y los propietarios de los chiringuitos encuentran una solución que satisface a ambas partes. El siguiente paso se ha comunicado en una reunión que han mantenido la concelleira de Medio Ambiente y técnicos municipales con los representantes de los chiringuitos. El gobierno local ha trasladado a los dueños de la concesión la necesidad de que aporten una determinada documentación para poder presentar ante la Xunta la propuesta para recuperar las actuaciones musicales.

La Xunta de Galicia ya ha reconocido públicamente que es el Concello quien decide que y como se realizan las actividades y que autorizará aquella propuesta del gobierno municipal que se adapte a la normativa vigente. Por lo que al ver el Concello «razonable» la propuesta presentada por los chiringuitos su vuelta es inminente. Una vez sea recopilada toda la documentación necesaria se trasladará al gobierno autonómico el cual otorgará las licencias pertinentes para recuperar la música en directo en las playas de Vigo «en los próximos días» según señala el Concello.

El plan de los chiringuitos consiste en dos actuaciones diarias en todo el litoral municipal, basadas en un calendario previamente acordado entre ellos, esta programación deja los lunes sin actividad musical para compatibilizar los eventos con el descanso de los vecinos. Los chiringuitos proponían actuaciones en un tramo horario de 19:00 a 22:00 horas. Una vez finalizasen, asumirían la limpieza inmediata de las terrazas y de su entorno para dejar el espacio en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la actuación.

La solución es la ruta musical

Los chiringuitos garantizan que las actuaciones seguirán siendo gratuitas y se comprometen a asumir todos los gastos ocasionados. Esto incluye la contratación de los artistas, el pago de los derechos de autor a la SGAE, los equipos técnicos y cualquier otro coste relacionado con las actuaciones. Los promotores consideran que esta programación representa «una oportunidad para impulsar la contratación de músicos y grupos locales» y abrir «un nuevo espacio para la difusión de la cultura de proximidad».

Por parte de los chiringuitos creen que el acuerdo obtenido es «muy positivo», aunque creen que «llega tarde» al haber tenido la intención de regularlo antes y no tener que llegar al punto de la suspensión de las actuaciones. No obstante, valoran el esfuerzo de la concellería de Medio Ambiente que ha dado una solución de una forma ágil a la problemática.

Después de un largo tira y afloja entre administraciones finalmente han encontrado una solución para este mismo verano, cosa que en un principio parecía difícil en un primer momento viendo lo sucedido en el Concello vecino de Nigrán. Los artistas dicen que es «una buena noticia» y los propietarios de los chiringuitos se muestran «muy contentos». Con suerte, la música estará de vuelta en los arenales de Vigo «en los próximos días».