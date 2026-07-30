¿Qué es la mpox, la enfermedad de la que se declararon cuatro casos en la provincia, y cómo se contagia?

La mpox es una enfermedad infecciosa que antes se conocía como viruela del mono. Está causada por el virus del mismo nombre, que se descubrió en 1958 en unos monos con los que se investigaba en Dinamarca. La enfermedad se notificó por primera vez 12 años después, en la República Democrática del Congo. A raíz de un brote que se extendió por todo mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional.

¿Qué síntomas presenta?

El 70% de los casos presentan síntomas generales como fiebre, cansancio, dolor de garganta, muscular o de cabeza. Más del 70% tuvieron una erupción en la zona anogenital. Aunque la mayoría son casos leves, alrededor de un 13% presenta complicaciones.

¿Cómo se transmite?

Principalmente, a través de contacto físico estrecho, a través de la lesiones en la piel, mucosas y fluidos corporales. También al compartir material o textiles contaminados. De ahí que las relaciones sexuales sean el contexto de mayor riesgo. Se puede transmitir a través de gotas respiratorias, pero es mucho menos frecuente.

La probabilidad de transmisión se considera baja para la población general.