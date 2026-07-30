Una persona con movilidad reducida alerta del «peligroso» acceso al Hospital Meixoeiro

Una persona con una discapacidad reconocida del 70% y movilidad reducida ha hecho pública su denuncia por los problemas que encuentra cada vez que tiene que acudir al Hospital Meixoeiro de Vigo. Asegura que la falta de estacionamiento reservado, la ausencia de pasos de peatones y el mal estado de las aceras convierten el acceso al centro sanitario en un recorrido «difícil y peligroso».

Según explica, en las inmediaciones de la entrada principal existen seis plazas para personas con movilidad reducida, que habitualmente se encuentran ocupadas. Esta situación le obliga en numerosas ocasiones a dejar el vehículo en los estacionamientos situados en la parte inferior del recinto, junto a la Baixada Castelo.

Baixada Castelo en el entorno del Hospital Meixoeiro. / Carlos Ponce

Desde allí debe subir a pie hasta el hospital. El primer obstáculo, señala, aparece al intentar cruzar la carretera para acceder a la acera que conduce hacia el centro sanitario. «Hay un alto nivel de circulación de vehículos, camiones y autobuses, y muchos pasan a una velocidad elevada», afirma.

El denunciante sostiene que atravesar la calzada sin un paso de peatones supone un riesgo especialmente importante para quienes caminan con dificultad, utilizan silla de ruedas o se desplazan con muletas. Advierte de que el problema también puede afectar a personas mayores, niños y pacientes que acuden al hospital en condiciones físicas delicadas.

Hospital Meixoeiro de Vigo / Pablo Hernández Gamarra / FDV

Por este motivo, solicita la instalación de uno o dos pasos de peatones adaptados en la Baixada Castelo. Propone además que sean elevados, que se refuerce la señalización de velocidad y que se incorporen señales luminosas de color ámbar para advertir a los conductores y favorecer una reducción de la velocidad.

Una acera «intransitable»

La denuncia también pone el foco en el estado de la acera que comunica la zona próxima a Urgencias con la carretera. Según describe, el pavimento presenta piezas rotas, grietas, hundimientos y numerosos desniveles.

Las fotografías aportadas muestran zonas con el firme desgastado, marcas viales deterioradas y una acera estrecha en la que el árido se encuentra muy expuesto. El afectado considera que estas condiciones pueden provocar «caídas, torceduras de piernas o de tobillos», especialmente entre las personas con mayores dificultades de desplazamiento.

Estado de las aceras del hospital. / Cedida

Asegura que una de las aceras de la zona fue reparada, mientras que la otra continúa deteriorándose. Además de renovar completamente el pavimento, reclama que se ensanche el itinerario peatonal y se instale un pasamanos que facilite tanto la subida como la bajada, debido a la pronunciada pendiente.

«Ya es intransitable, especialmente para personas con movilidad reducida, mayores o niños», lamenta. Su petición es que se acondicione todo el recorrido con criterios de accesibilidad y seguridad, para que los pacientes puedan llegar al Hospital Meixoeiro sin tener que exponerse al tráfico ni afrontar una acera en malas condiciones.