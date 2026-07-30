Jueces de Vigo y su área abren las primeras causas por las emergentes estafas del visionado de vídeos en TikTok

La cibercriminalidad parece no tener límites. Junto a las estafas que desde hace años se cobran miles de víctimas, como el phishing bancario o las que abundan en las plataformas de ventas, no dejan de surgir nuevas modalidades. Una de ellas ha encontrado un nicho en redes sociales como TikTok muy populares especialmente entre los más jóvenes. Los delincuentes lanzan falsas ofertas de trabajo que garantizan ganancias fáciles y rápidas por visionar, dar likes o a lo sumo realizar breves reseñas de vídeos. En realidad todo es un engaño: piden a los interesados que aporten dinero por adelantado mediante bizum o transferencias inmediatas, con la promesa de que lo recuperarán con beneficios más adelante, o bien los acaban camelando para introducirlos en las inversiones con criptomonedas. Uno u otro modus operandi tienen el mismo objetivo, que es el de robar los ahorros de las víctimas.

En los últimos meses ya se presentaron varias denuncias relacionadas con estafas en TikTok en el juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Vigo. También en los tribunales de otros municipios del área, como ha ocurrido en Ponteareas, cuya Sección Civil y de Instrucción abrió diligencias previas en relación con un ciberengaño con ramificaciones en diversas localidades españolas.

La causa se inició a raíz de una denuncia realizada ante el grupo UDEF-Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Ceuta, donde una mujer relató haber sido víctima de un fraude en el marco de un supuesto negocio consistente en visionar vídeos en TikTok. Los delincuentes la engatusaron y ella hizo una serie de pagos, dos a través de bizum y dos mediante transferencia bancaria, dinero que perdió y que nunca llegó a recuperar.

La investigación policial en Ceuta dio lugar a la identificación de tres personas que colaboraron en el timo: los agentes averiguaron que la titular del teléfono móvil asociado a la cuenta de bizum donde se recibió el dinero de la víctima es una vecina de Ponteareas, mientras que había otras dos personas vinculadas a las cuentas bancarias a donde fueron las transferencias, una con domicilio en Santa Cruz de Tenerife y otra de la que no se obtuvieron datos certeros.

El caso dio lugar a un conflicto de competencia en el que acaba de intervenir el Tribunal Supremo, que ha dictaminado que la investigación judicial debe concluirse en Ceuta, donde se interpuso la denuncia y donde se produjo el «desplazamiento económico».

Cuidado con el dinero fácil

La Policía Nacional y la Guardia Civil ya han advertido sobre este tipo de estafas. «Ten cuidado con el dinero fácil», avisan, relatando que los delincuentes suelen contactar con las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. El trato es muy sencillo: ofrecen ganancias a cambio de reproducir vídeos o hacer comentarios sobre los mismos. Cinco, diez, veinte o cincuenta euros por cada clic en vídeos que duran menos de un minuto.

Los estafadores suelen derivar a quienes caen en estos anuncios a chats de Telegram o WhatsApp, donde piden datos personales y bancarios que en realidad utilizan para hacerse con los ahorros de las víctimas.

Tras ganarse la confianza de los perjudicados con estas falsas ofertas de trabajo centradas en TikTok, otra de las estrategias consiste en convencerlas para ganar todavía más dinero en páginas de inversiones con criptomonedas, una estafa que está al alza en Vigo y en la que el dinero que se puede perder, concretan los investigadores policiales dedicados a esta materia, puede llegar a alcanzar cifras de seis o más dígitos, en función de la capacidad económica de la víctima.

La colaboración de las «mulas»

Junto a las verdaderas víctimas, las que pierden su dinero, los ciberdelincuentes también suelen captar, con la promesa igualmente de una compensación económica, a las personas que actuarán como «mulas» para ellos: son quienes ponen sus cuentas bancarias o teléfonos móviles, como ocurrió en el caso de Ponteareas, a disposición de la organización delictiva.

En realidad, quienes acceden a actuar de esta manera están recibiendo dinero de origen ilícito en su cuenta bancaria para ayudar a los delincuentes a blanquearlo y ocultar su rastro. De hecho, dada la dificultad para dar con los cabecillas que verdaderamente orquestan los fraudes, estos compinches son quienes acaban siendo identificados y detenidos, enfrentándose a una condena de prisión por colaborar en el fraude.

Como en las estafas de TikTok, las “mulas” son habituales en el phishing o en fraudes como el del hijo en apuros o el que se comete contra usuarios de páginas sexuales.