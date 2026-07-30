Jeremy Irons, Martha Argerich y la Sinfónica de Galicia actuarán en el Concurso Internacional de Piano

El Concurso Internacional de Piano celebra «por todo lo alto» su décimo aniversario con la presencia, por primera vez, de una orquesta. Será la Orquesta Sinfónica de Galicia la que esté en la final, el 14 de agosto, en el Auditorio Mar de Vigo.

Así lo destacó el director del certamen, Pablo Galdo, en la presentación de la cita, este jueves, junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero. Anunció también que el concierto inaugural lo ofrecerá Martha Argerich, que ha ganado tres Grammys. «Va a ser un lujo», sostiene. Además, resaltó que acudirá el actor Jeremy Irons, ganador de un Óscar, que interpretará el «Carnaval de los animales» también en el estreno de la edición.

Entre los asistentes al evento, ha citado al embajador de India en España y a una representación de la embajada de Argentina. «Le da más brillo al concurso», opina.

Otra de las novedades es que, este año, hay un concurso junior «por primera vez también en la historia». «Trata de ayudar también a los niños que empiezan y creemos que va a ser un trampolín para esta gente joven que no tenía la oportunidad antes», explicó el pianista. Se repite la iniciativa del año pasado de poner un piano en la calle a disposición de los transeúntes.

Galdo subrayó que «esta edición ha abatido todos los récords posibles, porque se han inscrito casi 400 participantes de 77 países del mundo». «Hay que hacer una selección porque para los jurados sería casi infernal tener que escuchar a casi 400 participantes», señaló, aunque añadió que «es muy triste, porque todos tenían un nivel fantástico».

Agradeció el apoyo del Concello de Vigo, «desde el primer año y más en los últimos años». «Necesitamos todavía seguir creciendo, pero estamos muy agradecidos al alcalde, al concejal y a la primera teniente alcalde del Concello de Vigo por creer en este proyecto», indicó y explicó que «se necesitan cada vez más medios» porque quieren «aumentar los premios» y «mejorar eh, todo lo que se pueda».

«Cuando yo creé este concurso, me propuse que fuera uno de los mejores concursos del mundo, uno de los eventos más importantes. Creo que lo estamos consiguiendo, tiene hoy en día muy buena reputación», subrayó y considera que ya es «el evento de música clásica más internacional de Galicia».

Regidor municipal

El alcalde recordó que el concurso se celebrará del 7 al 14 de agosto y mostró su convencimiento de que será «un evento musical extraordinario», «una de las citas más importantes de la música clásica que se celebran en Europa». Considera que el récord de inscripciones es una demostración de este «éxito». Anuncia la final como «una gran movilización cultural».

«Los certámenes tienen éxito, por dos factores fundamentalmente. Primero, por los participantes y la calidad de los participantes garantizada. Pero segundo, por la implicación de la sociedad civil de la ciudad, de las ciudades en el propio concurso. Y esto no siempre es fácil conseguirlo», sostiene Abel Caballero y defiende que el piano en la calle permite que la ciudad «tome parte activa» en esta «gran reunión»

Aplaude también que «la continuidad está asegurada» con la sección junior, porque « van a ser grandes intérpretes en el futuro». Vaticina que recordarán sus inicios «y volverán aquí, participarán en el concurso senior y, por tanto, será una parte del desarrollo cultural».