Investigación judicial
Un fraude con criptomonedas y un DNI vendido a los delincuentes
La jueza impulsa de cara a juicio el caso contra un hombre y una mujer acusados de colaborar en una clásica estafa bancaria que acabó con activos virtuales de por medio
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acaba de confirmar la decisión de una jueza de la Sección de Instrucción de elevar de cara a juicio el caso contra un hombre y una mujer por una ciberestafa en la que hubo criptomonedas y la venta de un DNI de por medio.
El fraude se remonta a las puertas de las navidades de 2024, cuando un hombre cayó en una típica estafa bancaria. Supuestamente su entidad bancaria le remitía unas comunicaciones en las que le alertaba de operaciones anormales en su cuenta. La víctima pensó que era su banco e hizo dos operaciones de pago con su tarjeta bancaria, en total 900 euros, que acabaron en manos de los delincuentes, utilizándose para la compra de criptomonedas en la plataforma Binance, un gran mercado digital para adquirir, vender e intercambiar activos virtuales.
La investigación policial de la Guardia Civil y la judicial derivó en la imputación de dos personas. Una de ellas es una mujer que era la usuaria registrada en la plataforma para recibir los abonos que hizo el denunciante. El otro investigado es un hombre titular de la línea telefónica que se facilitó como de contacto en la apertura de esa cuenta de Binance.
El alegato de la usurpación
Este hombre, el investigado, alegó que ha presentado una querella en Tortosa por delito de usurpación, argumentando que es inocente y que usaron su identidad sin él saberlo para perpetrar el fraude. Pero ni la jueza primero ni la Audiencia atienden, de momento, a sus argumentos. Y ello porque el investigado reconoció que vendió su DNI a un desconocido a sabiendas de que dicho documento se usaría para abrir cuentas bancarias, «no pudiendo sugerir tal proceder más que una conciencia, que debería tener, de que sus referidos datos podrían ser utilizados para la perpetración de delitos contra el patrimonio».
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