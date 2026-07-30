La fiebre de Chayanne llega a Vigo: colas desde la madrugada para ver el concierto de Castrelos

La cuenta atrás para el concierto de Chayanne en Castrelos ya se vive a pie de escenario. A falta de más de un día para que el puertorriqueño se suba al emblemático auditorio al aire libre de Vigo, los primeros seguidores ya han comenzado a hacer cola para disfrutar del espectáculo desde las mejores vistas.

Varias fueron las personas que acudieron al recinto con mucha antelación, concretamente desde la madrugada del día anterior, con sillas plegables, neveras portátiles y provisiones para afrontar una larga espera marcada por la ilusión. No son solo aquellos que no pudieron hacerse con alguna de las entradas para la platea, agotadas en cuestión de minutos, sino que, contrariamente, la gran mayoría de las personas que se encontraban haciendo cola en la tarde del miércoles sí que habían conseguido los billetes, pero querían ver al cantante lo más cerca posible.

Entre los asistentes hay fanáticos llegados de distintos lugares de España, dispuestos a pasar la noche en el recinto vigués. Alejandro, por ejemplo, acude con su familia desde Toledo. Intentaron conseguir entradas, pero fue misión imposible. Lo mismo le ocurrió a Nadia y a su amiga, que tras «trece horas de cola» el día de la venta de entradas, lamentablemente no consiguieron los ansiados boletos. «De aquí ya no me mueve nadie», proclamaba la fan desde una de las primeras gradas de la zona gratuita.

Unas de las primeras en llegar para disfrutar del espectáculo del puertorriqueño. / Jose Lores / FDV

Olga fue la primera en ponerse a la fila, junto con dos compañeras. Llega desde Asturias y confiesa que es seguidora de Chayanne desde hace muchos años y que creció escuchando sus canciones. Es la primera vez que ve al artista en directo y está convencida de que va a ser una noche inolvidable.

Por su parte, Yerlín enfrenta, como varias de las fans presentes en Castrelos, su segunda larga espera. La primera fue el día de la venta de las entradas, en el que también madrugó para poder conseguir el pase que le permitirá observar la actuación desde la platea.

Estas primeras y tan anticipadas colas demuestran el enorme éxito que conserva Chayanne, uno de los artistas latinos más queridos por el público español. Se espera que el puertorriqueño reúna a miles de espectadores en el que promete ser el concierto más multitudinario de esta programación de Castrelos.