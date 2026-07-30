El estadio de Gran Canaria tendrá una importante inversión económica del Gobierno autonómico para su reforma mundialista, como reclama en Vigo el Concello

Con el Mundial disputado este verano ya en el cajón de la historia, todas las miradas están puestas ya en la cita que tendrá lugar en 2030, que tendrá partidos en seis países y en el que Vigo aspira a ser confirmado oficialmente por la FIFA como sede en los próximos meses, con parte de los deberes en marcha, como la construcción de la nueva grada de Gol y el traslado de colectores en la explanada de Tribuna, y otros pendientes de concreción, como la ampliación de Tribuna, cuyo coste está todavía por definir.

Con el Concello de Vigo al frente del proyecto, su alcalde, Abel Caballero, no ha dejado de reclamar que tanto la Diputación de Pontevedra como la Xunta se involucren en la financiación aportando cada administración una tercera parte del presupuesto final. Por ejemplo, en Zaragoza, en la construcción de la Nueva Romareda, el gobierno autonómico de Aragón es parte capital de la obra.

Mientras, en otra de las sedes que tienen todavía todo el trabajo por hacer como Las Palmas de Gran Canaria, parece haber desaparecido el obstáculo que dejó al límite la candidatura hace unas semanas, cuando el concurso licitado por el Cabildo de Gran Canaria -institución equivalente a una diputación- con un presupuesto de 174 millones quedó desierto al no interesarle a ninguna constructora. Este jueves, el Cabildo anunciaba que la ampliación y reforma integral del estadio volverá a salir a licitación en la primera quincena de agosto tras aprobarse una ampliación del presupuesto a los 234 millones.

¿Quién asumirá esa diferencia de 60 millones? Pues por el momento solo está garantizado que se cubran 40, que se los repartirán el Gobierno canario y el Ayuntamiento de Las Palmas. La administración autonómica, cuyos socios de gobierno son Coalición Canaria y el PP, aportará un total de 25 millones, mientras que el consistorio reservará en sus presupuestos de 15. La cantidad restante por cubrir corresponderá en principio al Cabildo, que ya tiene comprometidos 114 millones para el proyecto, anunciando que tratará de negociar con el Gobierno central que consigne también fondos, algo que parece complicado, dado que el Ejecutivo estatal apoya el Mundial 2030 por otras vías.

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En la reforma del estadio también está implicado el equipo de fútbol de la ciudad, la Unión Deportiva Las Palmas, que aportará 60 millones a cambio, eso sí, de garantizarse la explotación de la concesión durante las próximas décadas.